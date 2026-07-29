Xã hội

Lâm Đồng: Tiệm trà sữa bốc cháy dữ dội trong đêm

SGGPO

Lửa bùng phát dữ dội tại một tiệm trà sữa trên đường Võ Văn Kiệt (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) trong đêm, lan sang 2 căn nhà liền kề và làm hư hỏng đường điện trung thế.

Clip: Cháy lớn tại tiệm trà sữa ở Lâm Đồng

Khoảng 2 giờ ngày 29-7, một vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm trà sữa trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), sau đó, cháy lan sang 2 căn nhà liền kề và làm hư hỏng đường điện trung thế. Cột lửa cao gần 10m.

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Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tiệm trà sữa

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng) đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường khống chế đám cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các cửa hàng đã đóng cửa và không có người ở lại nên không xảy ra thương vong.

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Lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả

Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong tiệm trà sữa, mặt tiền hai căn nhà liền kề bị hư hỏng bảng hiệu, cửa và một số hạng mục khác. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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TIẾN THẮNG

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Lâm Đồng Cháy lớn Trà sữa Dập tắt Lan sang nhà liền kề

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