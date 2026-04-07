Mỹ công bố chi tiết chiến dịch giải cứu tổ lái bị bắn rơi tại Iran

Theo CBS News, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi thành công của chiến dịch giải cứu các thành viên tổ lái chiếc tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran.

Theo Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ đã huy động hơn 170 máy bay cho chiến dịch giải cứu tại Iran, trong đó 21 máy bay được sử dụng cho nhiệm vụ giải cứu đầu tiên và 155 chiếc được huy động cho nhiệm vụ giải cứu thứ hai.

Mô tả về chiến dịch tìm kiếm và giải cứu, ông Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã đổ bộ đúng khu vực mục tiêu, giao chiến, giải cứu thành công các thành viên tổ lái, vô hiệu hóa các mối đe dọa và rút khỏi lãnh thổ Iran mà không có tổn thất về nhân sự.

Theo Giám đốc CIA John Ratcliffe, cơ quan này đã triển khai một chiến dịch nghi binh nhằm đánh lạc hướng phía Iran về vị trí của thành viên tổ lái gặp nạn.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết nhiệm vụ giải cứu đầu tiên được phê chuẩn chỉ 2 giờ sau khi máy bay bị bắn rơi. Theo thông tin được công bố, máy bay bị bắn rơi ngày 3-4 và thành viên tổ lái còn lại được giải cứu thành công vào sáng 5-4.

Cũng tại buổi họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có kế hoạch đánh vào toàn bộ cầu và nhà máy điện của Iran trong vòng 4 giờ. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz trước 20 giờ ngày 7-4 theo giờ Washington, nếu không sẽ phải hứng chịu các đợt không kích quy mô lớn.

Trước đó, Iran đã chuyển phản hồi đối với đề xuất của Mỹ thông qua Pakistan. Theo các thông tin được công bố, phản hồi của Tehran gồm 10 điều khoản, trong đó bác bỏ phương án ngừng bắn tạm thời, nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt chiến tranh lâu dài, bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

