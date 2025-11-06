Mỹ: Đối mặt nguy cơ đóng một phần không phận

Một số nghị sĩ của đảng Dân chủ đang tận dụng chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử cấp bang tại New Jersey, New York và Virginia để kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa ngồi lại đàm phán, nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer. Ảnh: GETTY IMAGES

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer khẳng định ông sẽ không lùi bước trong cuộc chiến về việc chính phủ bị đóng cửa, nhưng cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đối thoại để chấm dứt tình trạng hiện nay.

Ông Schumer và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries một lần nữa yêu cầu Tổng thống Mỹ ngồi lại đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng y tế và sẵn sàng gặp ông chủ Nhà Trắng bất cứ lúc nào và ở đâu.

Đến ngày 5-11, tình trạng đóng cửa chính phủ ở Mỹ đã bước sang ngày thứ 36, trở thành đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử xứ cờ hoa, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng: hàng triệu người lao động không nhận được lương, giao thông đình trệ, thiếu hụt thực phẩm và nhiều khó khăn khác ngày càng gia tăng trên khắp đất nước.

Trong đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy cho biết Mỹ có thể buộc phải đóng một phần không phận nếu tình trạng thiếu nhân sự do tình trạng chính phủ đóng cửa tiếp diễn. Chính phủ Mỹ đóng cửa đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt từ 2.000 - 3.000 kiểm soát viên không lưu trên toàn nước Mỹ.

Các nhân viên liên bang, trong đó có các kiểm soát viên không lưu, xếp hàng nhận các gói thực phẩm tại sân bay Quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey . Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó, đảng Cộng hòa lại đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ Tổng thống Mỹ, vốn đang thúc giục chấm dứt ngưỡng 60 phiếu ủng hộ cần thiết theo thủ tục tranh luận câu giờ (filibuster) tại Thượng viện để có thể mở cửa lại chính phủ.

Theo các nguồn thạo tin, dù Thượng viện Mỹ hôm 4-11 đã tiếp tục bác bỏ đề xuất tài trợ ngắn hạn, song một số nghị sĩ xác nhận những cuộc thương lượng hậu trường giữa hai đảng hiện có tiến triển và hai bên đang tiến gần hơn tới thỏa thuận tiềm năng nhằm thuyết phục một số thượng nghị sĩ Dân chủ theo đường lối chủ ôn hòa tách khỏi lập trường chung của đảng. Để đổi lấy việc mở cửa chính phủ trở lại, đảng Cộng hòa hứa hẹn sẽ đưa ra một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện - dù có khả năng thất bại - về việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (hay còn gọi là Obamacare), vốn là tâm điểm của tranh cãi trong đợt đóng cửa hiện nay. Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ cấp tiến đánh giá đề xuất đó vẫn chưa đủ, trong khi những người Dân chủ ôn hòa tỏ ra cởi mở hơn với ý tưởng này.

ĐỖ CAO