Chính phủ Mỹ đóng cửa: Tổng thống Donald Trump sẵn sàng thương lượng với phe Dân chủ

Theo Báo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng thương lượng với phe Dân chủ về các chương trình y tế, song yêu cầu trước hết phải mở lại chính phủ liên bang, trong bối cảnh tình trạng tê liệt ngân sách bước sang tuần thứ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NEW YORK TIMES

Phe Dân chủ hiện từ chối cung cấp số phiếu cần thiết để phe Cộng hòa cầm quyền mở cửa lại các cơ quan liên bang, trừ khi đạt được thỏa thuận gia hạn các khoản trợ cấp y tế “Obamacare” sắp hết hạn và đảo ngược việc cắt giảm chi tiêu y tế được đưa vào dự luật “One Big Beautiful Bill” do Tổng thống Donald Trump ký ban hành hồi tháng 7.

Thượng viện Mỹ tối 6-10 đã bác bỏ hai dự luật tài trợ đối nghịch của hai đảng, gồm đề xuất của phe Cộng hòa gia hạn ngân sách tới ngày 21-11 và dự luật của phe Dân chủ kèm gia hạn trợ cấp y tế. Sự bế tắc khiến khoảng 1/4 chi tiêu liên bang, tương đương 1.700 tỷ USD, bị đóng băng, trong khi phần còn lại dành cho các chương trình y tế, hưu trí và trả lãi khoản nợ quốc gia hơn 37.000 tỷ USD.



Theo Nhà Trắng, hiện chưa có đợt sa thải nhân viên nào liên quan đến việc ngừng hoạt động, song cảnh báo tình trạng này có thể xảy ra nếu bế tắc kéo dài. Nhiều cơ quan liên bang như Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA), Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và các Bộ: Giáo dục, Thương mại, Lao động chịu ảnh hưởng nặng nề do nhân viên phải nghỉ tạm thời, trong khi Bộ Giao thông, Tư pháp, An ninh Nội địa và Cựu chiến binh ít bị tác động hơn.



Một số nhân viên kiểm soát không lưu được ghi nhận nghỉ ốm nhiều hơn, làm dấy lên lo ngại về khả năng chậm trễ chuyến bay, tương tự giai đoạn đóng cửa năm 2019. Áp lực có thể gia tăng trong tuần tới khi khoảng 1,3 triệu binh sĩ và nhân viên quân đội dự kiến không nhận được lương nếu tình trạng này chưa chấm dứt.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, đạo luật “One Big Beautiful Bill” có thể khiến 11 triệu người mất bảo hiểm, chủ yếu do cắt giảm chương trình Medicaid dành cho các hộ thu nhập thấp. Ngoài ra, thêm 4 triệu người có nguy cơ mất bảo hiểm vào năm tới nếu không gia hạn trợ cấp, trong khi 24 triệu người khác có thể bị tăng gấp đôi phí bảo hiểm.

MINH CHÂU