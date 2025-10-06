Chính phủ Mỹ có thể thiệt hại 15 tỷ USD/tuần vì đóng cửa

Các quan chức Mỹ tiết lộ việc đình chỉ hoạt động của chính phủ nước này có thể kéo dài trong nhiều tuần do các bên rơi vào thế bế tắc. Hiện gần như không có cuộc đàm phán nào đạt được thỏa hiệp.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett. Ảnh: CNBC

Ông Andrew Konesky, cựu thư ký báo chí của lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, nhận định: “Có khả năng, tình trạng ngừng hoạt động của chính phủ lần này sẽ kéo dài hàng tuần, chứ không phải vài ngày. Cả hai bên đều đang sa lầy trong cuộc đối đầu và gần như không có cuộc trao đổi nào về việc thỏa hiệp”.

Phe Cộng hòa tại Thượng viện vẫn hy vọng các đối thủ Dân chủ sẽ nhượng bộ. Ông Jeff Lee, cựu quan chức bang California từng tham gia đàm phán với chính quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, cho rằng “thỏa thuận tạm thời giữa hai đảng có thể đạt được vào cuối tháng 10”.

Trước đó, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett cảnh báo việc chính phủ tiếp tục ngừng hoạt động có thể dẫn đến cắt giảm chi tiêu và gây thiệt hại cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên tới 15 tỷ USD mỗi tuần.

Ông Kevin Hassett còn cho biết chính quyền Mỹ sẽ bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên liên bang. “Tổng thống Donald Trump và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Russell Vought đang chuẩn bị sẵn sàng hành động (sa thải hàng loạt) nếu cần, nhưng vẫn hy vọng không phải làm thế. Nếu Tổng thống cho rằng các cuộc đàm phán thực sự không đi đến đâu, thì việc sa thải sẽ bắt đầu”.

VIỆT LÊ