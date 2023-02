Mỹ gia hạn miễn trừ sàng lọc đầu tư cho Anh và New Zealand

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, chính quyền nước này sẽ gia hạn tình trạng miễn trừ cho Anh và New Zealand trong chương trình sàng lọc đầu tư nước ngoài, sau khi xác định rằng hai nước này đang triển khai các chương trình tương tự đủ mạnh để đảm bảo an ninh đầu tư.

Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), trực thuộc Bộ Tài chính, đã đưa ra quyết định dựa trên đánh giá rằng Anh và New Zealand đang triển khai các chương trình sàng lọc đầu tư nước ngoài mạnh mẽ của riêng mình.

Theo bộ trên, quyết định này đồng nghĩa với việc tất cả đối tác về tình báo và an ninh quốc gia của Washington trong nhóm Five Eyes (hiện gồm Mỹ, Australia, Anh, Canada và New Zealand) sẽ không phải “vào tầm ngắm” của CFIUS đối với một số thương vụ đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.