Mỹ kích hoạt cơ chế khẩn cấp, bán vũ khí cho UAE, Kuwait và Jordan

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang viện dẫn điều khoản khẩn cấp trong Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí để thúc đẩy các thương vụ bán vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD cho UAE, Kuwait và Jordan. Việc áp dụng cơ chế này cho phép các thương vụ không phải chờ quy trình xem xét thông thường của Quốc hội Mỹ.

Tên lửa không đối không tầm trung (AMRAAM) của Mỹ. Ảnh : Militarywatch Magazine

Theo hãng tin Anadolu, ngày 19-3, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt khả năng bán cho UAE gói vũ khí và thiết bị liên quan trị giá hơn 8,4 tỷ USD, gồm đạn dược, nâng cấp máy bay F-16, radar và tên lửa không đối không tầm trung AMRAAM.

Cùng ngày, Mỹ cũng công bố đề xuất bán cho Kuwait hệ thống radar cảm biến phòng thủ tên lửa và phòng không tầng thấp trị giá khoảng 8 tỷ USD, cùng gói hỗ trợ máy bay và đạn dược cho Jordan trị giá 70,5 triệu USD.

Tờ The Washington Post tối 18-3 đưa tin Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng gửi yêu cầu bổ sung hơn 200 tỷ USD lên Quốc hội. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth xác nhận Lầu Năm Góc đang tìm kiếm thêm ngân sách để đẩy nhanh sản xuất các hệ thống vũ khí mà Mỹ và Israel đã sử dụng trong cuộc chiến, đồng thời bảo đảm nguồn dự trữ cho thời gian tới. Phát biểu tại họp báo ngày 19-3, ông Hegseth cho biết con số 200 tỷ USD vẫn có thể thay đổi.

HẠNH CHI