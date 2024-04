Mỹ lập hội đồng cố vấn đối phó với mất an toàn AI

Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa công bố thành lập Ban An toàn và An ninh trí tuệ nhân tạo - một hội đồng bao gồm nhiều giám đốc điều hành (CEO) của các công ty công nghệ lớn trên thế giới nhằm cố vấn cho chính phủ về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu.

CEO Sam Altman của OpenAI, một thành viên của hội đồng cố vấn.

Hội đồng gồm 22 thành viên, trong đó có các CEO Sam Altman của OpenAI, Arvind Krishna của IBM, Satya Nadella của Microsoft, Sundar Pichai của Alphabet, Jensen Huang của Nvidia.

Theo Wall Street Journal, tham gia hội đồng còn có các học giả và chính trị gia, các nhà lãnh đạo dân quyền và giám đốc điều hành của một số công ty cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ban An toàn và An ninh Trí tuệ nhân tạo được thành lập thông qua sắc lệnh hành pháp về AI mà Tổng thống Joe Biden đã ký vào năm ngoái. Các thành viên của hội đồng sẽ triệu tập ba tháng một lần, dự kiến cuộc họp lần đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Ban cố vấn này sẽ xây dựng các khuyến nghị cho những nhà vận hành mạng lưới điện, đường ống, giao thông vận tải, nhà cung cấp dịch vụ Internet và những công ty khác nhằm “ngăn ngừa và chuẩn bị trước nguy cơ các dịch vụ thiết yếu gián đoạn do liên quan AI, ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia hoặc kinh tế, sự an toàn hoặc sức khỏe cộng đồng”.

Phát biểu trước báo giới ngày 26-4, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nhấn mạnh hội đồng cố vấn sẽ giúp đảm bảo triển khai công nghệ AI an toàn và cách đối phó với các mối đe dọa do công nghệ này gây ra đối với các dịch vụ thiết yếu như năng lượng, giao thông, quốc phòng, nông nghiệp, tài chính… Ông Mayorkas lưu ý hội đồng không chỉ chú trọng vào lý thuyết, mà còn các giải pháp khá thiết thực nhằm triển khai AI trong đời sống hàng ngày.

Bộ An ninh Nội địa cảnh báo các công cụ được AI hỗ trợ có nguy cơ gây ra cuộc tấn công mạng quy mô lớn hơn, nhanh hơn, chính xác hơn và khó phát hiện hơn nhằm vào những mục tiêu như đường ống, đường sắt và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác của Mỹ. Theo bộ này, một số nước đang phát triển các công nghệ AI có khả năng làm suy yếu hệ thống phòng thủ mạng của Mỹ, trong đó có các chương trình AI tạo sinh hỗ trợ tấn công mạng bằng mã độc.

