Iran cảnh báo sử dụng loại tên lửa mới nếu Israel tấn công

Ngày 20-8, theo Mehr, Iran cảnh báo đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Israel.

Iran diễn tập phòng thủ tên lửa. Ảnh: XINHUA

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nassirzadeh tuyên bố: “Những tên lửa được sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 đã được sản xuất vài năm trước. Hôm nay, chúng ta đã sản xuất và sở hữu những tên lửa có khả năng mạnh hơn nhiều so với những tên lửa trước đây, và nếu kẻ thù Do Thái lại dấn thân vào cuộc phiêu lưu này, chúng ta chắc chắn sẽ sử dụng chúng”.

Trước đó, ngày 18-8, Iran đã mở cửa đối thoại hạt nhân và đặt điều kiện dỡ bỏ trừng phạt. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, Iran sẵn sàng thực hiện các biện pháp nhằm trấn an cộng đồng quốc tế về tính chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của nước này, với điều kiện tiên quyết là các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ.

Trung tuần tháng 6, Israel đã phát động chiến dịch ném bom Iran, dẫn tới việc Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái đáp trả. Lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel sau đó có hiệu lực kể từ ngày 24-6.

PHƯƠNG NAM