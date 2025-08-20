Thế giới

Nhà Trắng sắp xếp cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine

SGGPO

Ngày 20-8, theo ABC News, Nhà Trắng cho biết đang sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Nhà Trắng. Ảnh: XINHUA
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Nhà Trắng. Ảnh: XINHUA

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, sau các cuộc trao đổi thành công vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý bắt đầu quá trình tiếp theo của tiến trình hòa bình, đó là một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine. Sau đó, nếu cần thiết, sẽ là một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump. Phó Tổng thống Mỹ Vance, Ngoại trưởng Rubio và Đặc phái viên Witkoff sẽ tiếp tục phối hợp với Nga và Ukraine để thực hiện điều này.

Trong khi đó, đài CNN cho biết Nhà Trắng đang xem xét một số địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp song phương Nga và Ukraine, cũng như cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Mỹ. Nga chưa xác nhận thông tin trên, nhưng trước đó cũng không loại trừ khả năng gặp song phương hoặc ba bên.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Đặc phái viên Witkoff Karoline Leavitt Thư ký báo chí Volodymyr Zelensky Vladimir Putin Nhà Trắng Liên bang Nga Ukraine ngừng bắn Nga-Ukraine giáp pháp chấm dứt xung đột nga ukraine

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn