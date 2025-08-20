Nhà Trắng sắp xếp cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine

Ngày 20-8, theo ABC News, Nhà Trắng cho biết đang sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Nhà Trắng. Ảnh: XINHUA

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, sau các cuộc trao đổi thành công vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý bắt đầu quá trình tiếp theo của tiến trình hòa bình, đó là một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine. Sau đó, nếu cần thiết, sẽ là một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump. Phó Tổng thống Mỹ Vance, Ngoại trưởng Rubio và Đặc phái viên Witkoff sẽ tiếp tục phối hợp với Nga và Ukraine để thực hiện điều này.

Trong khi đó, đài CNN cho biết Nhà Trắng đang xem xét một số địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp song phương Nga và Ukraine, cũng như cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Mỹ. Nga chưa xác nhận thông tin trên, nhưng trước đó cũng không loại trừ khả năng gặp song phương hoặc ba bên.

PHƯƠNG NAM