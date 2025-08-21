Mỹ giữ vai trò tối thiểu trong đảm bảo an ninh cho Ukraine

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng, các nước châu Âu nên chịu phần lớn gánh nặng trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine và Mỹ sẽ chỉ giữ vai trò tối thiểu.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: GETTY IMAGES

Phó Tổng thống Vance nói rõ, Washington không nên gánh vác trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine mà chỉ hỗ trợ khi cần để chấm dứt xung đột.

Theo ông Vance, châu Âu cần đóng vai trò dẫn dắt và hướng đi này phù hợp với kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng theo Phó Tổng thống Mỹ, Washington và các đồng minh đang thảo luận về các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine nhưng chưa đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, tạp chí Politico dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các cuộc họp kín của lãnh đạo quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong hai ngày 19 và 20-8, đang làm dấy lên quan ngại về khả năng Mỹ sẽ không đưa ra cam kết cụ thể trong việc bảo vệ Ukraine, mà để châu Âu đi đầu trong công tác này.

Theo nguồn tin của nhật báo The Times, hiện các lãnh đạo quân sự cấp cao của châu Âu đang thảo luận về khả năng Mỹ triển khai chiến đấu cơ F-35 tới Romania, nơi NATO đang xây dựng căn cứ không quân lớn nhất của châu Âu.

The Times cho biết, châu Âu muốn có sự bảo đảm về việc tiếp tục sử dụng hệ thống vệ tinh GPS và an ninh của Mỹ tại Ukraine, đồng thời muốn Washington cam kết cung cấp cho Kiev các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot và NASAMS.

Hệ thống phòng không NASAMS. Ảnh: EPA

Báo La Stampa của Italy cho biết, Pháp và Anh dự kiến sẽ cùng đảm nhận vai trò “lĩnh xướng” trong thực thi các bảo đảm an ninh cho Ukraine, đặt dưới sự giám sát một phần của NATO và sự ủng hộ của Mỹ.

MINH CHÂU