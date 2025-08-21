Israel phê duyệt kế hoạch tấn công thành phố Gaza

Theo Times of Israel, chiến dịch mang tên “Chiến xa của Gideon B”, dự kiến huy động khoảng 60.000 quân dự bị. Trước khi phát động chiến dịch, IDF sẽ triển khai kế hoạch nhân đạo tại miền Nam Gaza, bao gồm việc thiết lập các khu lều trại và nơi trú ẩn. Tiếp theo, IDF sẽ ban hành cảnh báo yêu cầu khoảng một triệu người Palestine đang sinh sống tại thành phố Gaza sơ tán khỏi khu vực này.

Thời hạn sơ tán là ngày 7-10, tròn 2 năm Hamas tấn công vào Israel. Sau đó, IDF sẽ tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố Gaza nhằm tiêu diệt các phần tử Hamas còn lại. Cùng ngày 20-8, Đài phát thanh quân đội Israel Galei Tzahal đưa tin, chiến dịch quân sự nhằm chiếm đóng thành phố Gaza có thể kéo dài đến năm 2026. Vào cao điểm chiến dịch, số lượng quân dự bị IDF huy động sẽ lên tới 130.000 người. Trong một diễn biến khác, Ủy ban Mua sắm quốc phòng Israel vừa phê duyệt kế hoạch tăng cường sản xuất xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

HẠNH CHI