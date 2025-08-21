Thế giới

Israel phê duyệt kế hoạch tấn công thành phố Gaza

SGGP

Ngày 20-8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã phê duyệt kế hoạch tấn công thành phố Gaza do Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir trình.

Theo Times of Israel, chiến dịch mang tên “Chiến xa của Gideon B”, dự kiến huy động khoảng 60.000 quân dự bị. Trước khi phát động chiến dịch, IDF sẽ triển khai kế hoạch nhân đạo tại miền Nam Gaza, bao gồm việc thiết lập các khu lều trại và nơi trú ẩn. Tiếp theo, IDF sẽ ban hành cảnh báo yêu cầu khoảng một triệu người Palestine đang sinh sống tại thành phố Gaza sơ tán khỏi khu vực này.

Thời hạn sơ tán là ngày 7-10, tròn 2 năm Hamas tấn công vào Israel. Sau đó, IDF sẽ tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố Gaza nhằm tiêu diệt các phần tử Hamas còn lại. Cùng ngày 20-8, Đài phát thanh quân đội Israel Galei Tzahal đưa tin, chiến dịch quân sự nhằm chiếm đóng thành phố Gaza có thể kéo dài đến năm 2026. Vào cao điểm chiến dịch, số lượng quân dự bị IDF huy động sẽ lên tới 130.000 người. Trong một diễn biến khác, Ủy ban Mua sắm quốc phòng Israel vừa phê duyệt kế hoạch tăng cường sản xuất xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

HẠNH CHI

Từ khóa

Gideon Quân dự bị IDF Nam Gaza Times of Israel Chiến xa APC Gaza Hamas Palestine

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn