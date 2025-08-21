Colombia cảnh báo nguy cơ xung đột nếu Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela

Lực lượng Hải quân Mỹ triển khai tại khu vực Caribe. Ảnh: USNAVY

Phát biểu trong phiên họp nội các được truyền hình trực tiếp, ông Petro chỉ trích Washington triển khai tàu chiến tại vùng biển Caribe gần Venezuela và Colombia, đồng thời cho rằng đây là “sai lầm nghiêm trọng”.

Theo ông Petro, một cuộc can thiệp sẽ chỉ tạo điều kiện cho các nhóm buôn lậu và tội phạm kiểm soát tài nguyên, “mang lại kinh tế cho cái chết chứ không phải cho sự sống”. Ông khẳng định đã chuyển thông điệp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hành động này sẽ là “sai lầm lớn nhất”.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội X, Tổng thống Petro cho biết, ông đã ra lệnh cho quân đội coi một cuộc tấn công vào Venezuela là một cuộc tấn công vào Mỹ Latinh và Caribe.

Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump “sẵn sàng sử dụng mọi nguồn lực” để ngăn chặn ma túy vào Mỹ. Washington gọi Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro là “băng đảng ma túy – khủng bố” và treo thưởng hơn 50 triệu USD cho việc bắt giữ ông Maduro. Tờ New York Times gần đây cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật ký một chỉ thị cho Lầu năm góc sử dụng vũ lực chống lại các băng đảng ở Mỹ Latinh, bao gồm các băng đảng ma túy bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố nước ngoài như Cartel de los Soles của Venezuela.

Phía Venezuela, Ngoại trưởng Yvan Gil cho rằng, các cáo buộc của Mỹ nhằm biện minh cho hành động đe dọa, đồng thời cảnh báo nguy cơ bất ổn cho toàn khu vực.

KHÁNH MINH