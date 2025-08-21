Tổng thống Hàn Quốc công bố kế hoạch 3 giai đoạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngày 21-8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo lộ trình 3 giai đoạn

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đọc diễn văn nhân ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15-8. Ảnh: YONHAP

Trả lời phỏng vấn báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) trước chuyến thăm Tokyo để dự hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Tổng thống Lee nêu rõ: giai đoạn đầu sẽ tập trung đóng băng chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên; các giai đoạn tiếp theo là giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn chương trình này.

Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ với Mỹ và tích cực thúc đẩy đối thoại liên Triều để tạo điều kiện thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức đầu tháng 6, Tổng thống Lee Jae Myung công bố kế hoạch cụ thể nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, gần đây, Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ các đề xuất hòa bình từ Seoul, cho rằng Hàn Quốc không thể là đối tác ngoại giao của mình.

Theo lịch trình, sau cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Tokyo, Tổng thống Lee sẽ tới Washington dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 25-8. Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng đề xuất phát triển tuyến vận tải biển Bắc Cực như một lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai miền Triều Tiên cùng Mỹ, Nhật Bản và Nga.

HUY QUỐC