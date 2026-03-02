Israel thả 2.000 quả bom xuống Iran

Ngày 2-3, theo tờ The Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã thả 2.000 quả bom xuống Iran kể từ khi bắt đầu chiến dịch "Sư tử gầm” vào sáng 28-2.

Khói bốc lên trong ngày 1-3 tại thủ đô Tehran. Ảnh: XINHUA

Nhịp độ tấn công này được đánh giá là cực kỳ nhanh, tương đương với cường độ của chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” 6 ngày hồi tháng 6-2025.

Chỉ trong 24 giờ đầu tiên, Không quân Israel (IAF) đã thực hiện hơn 700 chuyến xuất kích và thiết lập ưu thế trên không, sau khi vô hiệu hóa hệ thống phòng không tại miền Tây Iran. Theo IAF, mục tiêu của chiến dịch lần này không chỉ dừng lại ở các nhà máy sản xuất tên lửa, mà còn nhắm thẳng vào hạ tầng vật liệu và thành phần cốt lõi nhằm triệt tiêu khả năng tái thiết sức mạnh tên lửa đạn đạo của Tehran trong dài hạn.

Dù thừa nhận một số thiết bị bay không người lái đã bị phòng không Iran bắn hạ, phía Israel khẳng định thiệt hại này không đáng kể và không làm ảnh hưởng đến nhịp độ không kích dồn dập mà chiến dịch đang duy trì.

IDF cũng đã huy động 100.000 quân dự bị giữa bối cảnh xung đột đang diễn ra với Iran. Con số này được bổ sung thêm vào 50.000 quân dự bị đang trực chiến hiện nay.

PHƯƠNG NAM