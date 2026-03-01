Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu sân bay Mỹ

Theo Tân Hoa xã, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tập kích tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hải quân Mỹ bằng 4 tên lửa đạn đạo, nhưng chưa nêu thiệt hại.

USS Abraham Lincoln. Ảnh: U.S. NAVY PHOTO

USS Abraham Lincoln là một trong hai tàu sân bay Mỹ được triển khai tới khu vực trong những tuần gần đây và cũng là chiếc đang hoạt động gần lãnh thổ Iran nhất. Con tàu được xem là một trong những khí tài quân sự chủ lực của Mỹ tại Trung Đông trong giai đoạn căng thẳng hiện nay.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho biết các lực lượng Mỹ đã đánh chìm một tàu hộ tống lớp Jamaran của hải quân Iran tại cảng Chabahar. Quân đội Mỹ xác nhận có 3 quân nhân thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Trong diễn biến khác, dự kiến tối 1-3 (giờ địa phương), các quốc gia vùng Vịnh sẽ họp trực tuyến để thảo luận “các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và việc phối hợp đưa ra phản ứng thống nhất”. Cuộc họp có sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), trong bối cảnh nhiều sân bay trong khu vực phải đóng cửa.

PHƯƠNG NAM