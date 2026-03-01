Thế giới

Cựu Tổng thống Iran thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ và Israel

SGGPO

Ngày 1-3, theo tờ The Jerusalem Post, cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã thiệt mạng trong loạt không kích do Israel và Mỹ tiến hành.

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: BERNAMA
Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: BERNAMA

Ông Mahmoud Ahmadinejad giữ chức Tổng thống Iran trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2005 đến 2013. Ông từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong thời gian cầm quyền, ông trở thành biểu tượng cho lập trường cứng rắn của Tehran, đặc biệt trong vấn đề hạt nhân và quan hệ với phương Tây.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Israel tuyên bố mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu cấp cao của Iran.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo 7 quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng trong các đợt không kích phối hợp với Mỹ. Trong số này có Tư lệnh IRGC, Tướng Mohammad Pakpour. Ngoài ra còn có ông Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Cựu Tổng thống Iran thiệt mạng tình hình Iran Iran Mỹ tấn công Iran Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad Israel

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn