Cựu Tổng thống Iran thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ và Israel

Ngày 1-3, theo tờ The Jerusalem Post, cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã thiệt mạng trong loạt không kích do Israel và Mỹ tiến hành.

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: BERNAMA

Ông Mahmoud Ahmadinejad giữ chức Tổng thống Iran trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2005 đến 2013. Ông từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong thời gian cầm quyền, ông trở thành biểu tượng cho lập trường cứng rắn của Tehran, đặc biệt trong vấn đề hạt nhân và quan hệ với phương Tây.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Israel tuyên bố mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu cấp cao của Iran.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo 7 quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng trong các đợt không kích phối hợp với Mỹ. Trong số này có Tư lệnh IRGC, Tướng Mohammad Pakpour. Ngoài ra còn có ông Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh.

PHƯƠNG NAM