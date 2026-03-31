Mỹ tấn công kho đạn lớn của Iran bằng bom xuyên phá

Theo CNN, dẫn lời một quan chức, Mỹ đã tấn công một kho đạn lớn tại thành phố Isfahan của Iran bằng bom xuyên phá nặng 2.000 pound, tương đương khoảng 907kg.

Theo nguồn tin trên, một số lượng lớn bom xuyên phá đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Video lan truyền trên mạng xã hội, được CNN định vị địa lý, cho thấy nhiều vụ nổ lớn tại Isfahan. Hình ảnh ghi lại có thể thấy các ngọn tháp của nhà thờ Hồi giáo Grand Mosalla.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin về các vụ nổ ở phía Đông và phía Tây Tehran. Hãng thông tấn Fars cho biết có thời điểm một phần khu vực bị mất điện do mảnh đạn bắn trúng trạm biến áp, song sau đó điện đã được khôi phục.

Bản đồ thành phố Isfahan của Iran. Ảnh: Google Earth

Mỹ tuyên bố lực lượng của nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu quân sự của Iran trong tháng qua, trong khi quân đội Israel cho biết đã đánh trúng hơn 3.000 mục tiêu liên quan đến Iran.

VIỆT LÊ

