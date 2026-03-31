Tổng thống Mỹ cân nhắc chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Theo Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói với các trợ lý rằng ông sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, ngay cả khi phần lớn eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Iran vẫn đang kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh: TASNIM

Cũng theo Wall Street Journal, trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump và các cố vấn đánh giá một chiến dịch nhằm khai thông eo biển Hormuz có thể khiến hoạt động quân sự của Mỹ kéo dài quá khung thời gian 4-6 tuần do chính ông Trump đặt ra. Vì vậy, Washington được cho là ưu tiên các mục tiêu chính gồm làm suy yếu lực lượng hải quân Iran, kho tên lửa của nước này, đồng thời gia tăng sức ép ngoại giao để buộc Tehran khôi phục dòng chảy thương mại tự do.

Nếu nỗ lực này không đạt kết quả, Mỹ có thể thúc đẩy các đồng minh ở châu Âu và khu vực vùng Vịnh đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc tái mở cửa eo biển Hormuz.

Căng thẳng quanh Iran đã khiến eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến xuất khẩu và sản lượng dầu trong khu vực, kéo theo giá nhiên liệu tăng tại nhiều quốc gia.

KHÁNH MINH