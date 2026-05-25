Iran sẵn sàng bảo đảm việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân

Ngày 24-5, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định, Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước Cộng hòa Hồi giáo không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh IRNA
Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh từ trước thời điểm cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời, Iran đã từng đề cập tới vấn đề này và giờ đây, nước này tiếp tục tái khẳng định lập trường trên. Iran không mong muốn bất ổn trong khu vực, đồng thời cáo buộc Israel với tầm nhìn về một “Đại Israel” mới là bên tìm cách gây mất ổn định tại Trung Đông. Nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh các nhà đàm phán nước này sẽ không bao giờ thỏa hiệp liên quan đến phẩm giá và danh dự của đất nước.

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã yêu cầu các nhà đàm phán nước này không vội vã trong việc đạt được một thỏa thuận với Iran. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều người dự đoán một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông đang đến gần.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ: "Lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục được duy trì với đầy đủ hiệu lực cho đến khi một thỏa thuận được nhất trí, chứng thực và ký kết".

VIỆT LÊ

Mỹ Iran đàm phán hạt nhân

