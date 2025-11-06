Đại học Duy Tân: Khẳng định vị thế qua đào tạo, nghiên cứu và hội nhập

Trải qua 31 năm xây dựng và phát triển (thành lập ngày 11-11-1994), Đại học (ĐH) Duy Tân, trường đại học tư thục đầu tiên tại miền Trung, đã ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Một cột mốc đặc biệt với trường khi Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 7-10-2024, chính thức chuyển Trường ĐH Duy Tân thành Đại học Duy Tân.

Lãnh đạo ĐH Duy Tân trao học bổng cho sinh viên năm học 2024-2025

Dấu ấn trên các bảng xếp hạng uy tín

Nỗ lực không ngừng suốt ba thập niên, Đại học Duy Tân đã trở thành đại học thứ 8 tại Việt Nam. Bước chuyển mình này dựa trên nền tảng vững chắc về thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng và xếp hạng quốc tế.

Trong quá trình hội nhập quốc tế, Đại học Duy Tân liên tục khẳng định vị trí cao trên các bảng xếp hạng đại học uy tín toàn cầu. Mới đây nhất, theo Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026, ĐH Duy Tân được xếp ở vị trí 482 thế giới và nằm trong tốp 100+ Đại học tốt nhất châu Á năm 2025. Đồng thời, Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2026 ghi nhận ĐH Duy Tân ở vị trí tốp 600+ Đại học tốt nhất thế giới.

Sinh viên ĐH Duy Tân có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, 100% sinh viên tốt nghiệp các ngành Kiến trúc, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm và môi trường đều được tuyển dụng trước hoặc ngay khi ra trường.

Đại học Duy Tân là địa chỉ tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị quốc tế uy tín, phối hợp với các tổ chức như UNWTO, Liên minh châu Âu vì sự đổi mới (EAI). Trường cũng là một trong 5 nhà sáng lập Tổ chức Hành trình đến ASEAN (P2A) từ năm 2012 và đã đăng cai tổ chức Hội nghị Thường niên P2A vào tháng 11-2023, thu hút đại diện 135 trường cao đẳng, đại học trong khu vực… Đặc biệt, Đại học Duy Tân sẽ đăng cai Hội nghị Vật lý Toán quốc tế (ICMP) năm 2027.

Máy hỗ trợ kỹ năng hồi sinh tim phổi - eCPR đã được thương mại hóa

Mở rộng hợp tác chiến lược

Nhà trường không ngừng mở rộng hợp tác với nhiều đại học, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước. Về hợp tác học thuật, ĐH Duy Tân đã tiếp nhận các chương trình đào tạo tiên tiến từ nhiều đại học hàng đầu của Mỹ như: ĐH Carnegie Mellon (lĩnh vực Công nghệ thông tin), ĐH Bang Pennsylvania (Quản trị kinh doanh, Du lịch), ĐH bang California ở Fullerton và Cal Poly, San Luis Obispo (Kiến trúc, Xây dựng), ĐH Purdue (Điện-Điện tử, Cơ Điện tử).

Trường cũng triển khai các chương trình du học nước ngoài theo mô hình 1+1+2, 2+2, và 3+1 với các đối tác từ Anh, Canada và Mỹ. Đặc biệt, chương trình Du học tại chỗ (ADP) hợp tác với ĐH Troy (Mỹ) cho phép sinh viên nhận bằng đại học của Mỹ ngay khi học tại ĐH Duy Tân.

Một mảng hợp tác đặc thù là khối ngành Khoa học sức khỏe. ĐH Duy Tân đã liên kết với ĐH Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đà Nẵng, cùng các đại học lớn trên thế giới như ĐH Pittsburgh (UPitt), ĐH Illinois ở Chicago (UIC - Mỹ) và ĐH Y khoa Duke - NUS (Singapore).

Song song đó, việc hợp tác doanh nghiệp được đẩy mạnh. Điển hình là việc Samsung ký kết hợp tác và trực tiếp đặt 2 phòng lab máy tính tại ĐH Duy Tân. Các phòng lab này tập trung đào tạo về internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Song hành cùng đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học tại ĐH Duy Tân đã có nhiều khởi sắc, quy tụ nhiều nhà khoa học danh tiếng trong và ngoài nước. Nổi bật là thành tích của TS Hoàng Nhật Đức và TS Trần Nguyễn Hải. Theo công bố tháng 9-2025 của Elsevier, TS Trần Nguyễn Hải xếp vị trí 2.905 thế giới và TS Hoàng Nhật Đức xếp vị trí 3.635 thế giới. Trước đó, năm 2024, cả hai nhà khoa học này đều nằm trong tốp 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới (theo Elsevier) và là 2 trong số 5 nhà khoa học của Việt Nam được ghi nhận trong Bảng xếp hạng Thế giới các Ngôi sao đang lên trong khoa học (Best Rising Stars of Science in the World 2024 Ranking).

Nghiên cứu khoa học của trường cũng gắn liền với thực tiễn và phục vụ cộng đồng. Nhiều sản phẩm do giảng viên và sinh viên nghiên cứu, chế tạo đã được ứng dụng. Máy hỗ trợ kỹ năng hồi sinh tim phổi - eCPR là sản phẩm được cấp bằng sáng chế, đạt danh hiệu Sao Khuê 2020 và đã được thương mại hóa. Giảng viên, sinh viên của trường nghiên cứu, chế tạo xe lăn điện và trao tặng 10 xe lăn điện cho các đối tượng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đà Nẵng và tiếp tục trao tặng tại các tỉnh thành khác. “Cánh tay Robot” - sản phẩm do trường sáng tạo cũng được trao tặng cho 2 em học sinh tại TP Đà Nẵng.

Năng lực của sinh viên ĐH Duy Tân còn được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng lớn trong nước và quốc tế như: Cúp Vàng CDIO Academy 2013 tại ĐH Harvard và Học viện MIT, Giải nhất cuộc thi IDEERS châu Á - Thái Bình Dương các năm 2014 và 2023, Giải Women in Business cuộc thi Go Green in The City 2018 tại Atlanta (Mỹ), Giải nhì SV-STARTUP 2024, Giải nhất cuộc thi “ROBOG 2024”…

Khẳng định chất lượng qua kiểm định Công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế được Đại học Duy Tân đặc biệt chú trọng. Đến nay, ĐH Duy Tân có 6 chương trình đào tạo đạt chuẩn ABET (American Board of Engineering & Technology), gồm: Công nghệ/Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật mạng, Hệ thống Thông tin quản lý, Công nghệ/Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Kỹ thuật xây dựng. Với 6 chương trình này, ĐH Duy Tân trở thành một trong 2 trường có số lượng chương trình đạt kiểm định ABET nhiều nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, trường có 2 ngành đào tạo về du lịch là Quản trị khách sạn quốc tế và Quản trị nhà hàng quốc tế đạt chứng nhận UNWTO.TedQual của Tổ chức Du lịch thế giới (Liên hợp quốc). ĐH Duy Tân cũng là đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt được kiểm định này. Hành trình 31 năm vì cộng đồng Lấy giá trị nhân văn làm nền tảng, Đại học Duy Tân luôn duy trì các hoạt động hướng tới cộng đồng, đặc biệt là đồng hành cùng sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, nhà trường dành quỹ học bổng lớn lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhiều suất học bổng toàn phần có giá trị nhân văn sâu sắc đã được trao tặng. Em Lê Văn Quyến, thủ khoa đầu vào năm 2024 với 28,79 điểm, có hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo (bố bị ung thư, mẹ suy thận), nhận học bổng toàn phần cho cả 2 ngành Du lịch và Thiết kế thời trang. Các suất học bổng được trao cho em Hà Bảo Châu (năm học 2025-2026), mồ côi cha mẹ, tự bươn chải nuôi dưỡng ước mơ; em Nguyễn Thị Minh Thùy (năm học 2025-2026), bị khuyết tật do di chứng viêm não Nhật Bản; em Dương Thị Mỹ Linh (năm 2024), con gái cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng, theo học ngành Quản trị du lịch & Dịch vụ hàng không; em Vương Thị Linh Kiều (năm 2024), mồ côi sau cơn bão Chanchu, theo học ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng; em Nguyễn Phương Thảo, con của chiến sĩ đang công tác tại Lữ đoàn 146… Các hoạt động sẻ chia cộng đồng khác cũng được duy trì, như hỗ trợ 100 triệu đồng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão năm 2024; thường xuyên thăm, tặng quà các chiến sĩ Lữ đoàn 146 bảo vệ quần đảo Trường Sa trong các dịp Tết Nguyên đán.

LINH CHUYÊN