Nạn cát bay hoành hành khu vực Bãi Sau - Vũng Tàu

Trung bình mỗi ngày khoảng 200 tấn cát từ biển tràn vào khu vực công viên và các tuyến đường ven biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, TPHCM). Đơn vị chức năng phải huy động 40-50 công nhân cùng phương tiện để thu gom, xử lý...

Sáng ngày 18-3, khu vực Bãi Sau gió rất lớn, cát bay tứ tung và tạo thành từng đụn cát to, kéo dài khoảng gần 2km dọc Công viên Thùy Vân. Cát chắn cả những lối đi bộ dọc hành lang bãi biển. Cát cũng phủ kín các bậc tam cấp, các khu vực vui chơi, giải trí, khu vực trồng cây… Trong đó, khu vực công viên bị cát tấn công khoảng 9.000m2.

Cát tràn vào khu vực công viên Thùy Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Trước thực trạng này, Công ty CP Phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) - đơn vị duy trì Công viên Thùy Vân đã huy động 40-50 công nhân xúc cát từ trong công viên đổ xuống lại bãi biển. Ngoài ra, đơn vị còn huy động thêm 1 xe cuốc, xúc cát ở khu vực các bậc tam cấp của bờ biển để trả lại lối lên xuống an toàn cho người dân và du khách.

Công nhân UPC xịt nước để hạn chế cát bay. Ảnh: QUANG VŨ

Bà Võ Thị Tuồng, công nhân UPC cho biết: “Những ngày này công nhân làm việc ở khu vực Bãi Sau như đánh trận. Cát bay nhiều khủng khiếp, chúng tôi phải xúc từng xe đẩy rồi đưa ra bãi biển đổ ngược trở lại. Chưa kịp thu dọn hết thì những đợt gió khác lại thổi cát bay vào sâu trong công viên. Sức người làm không xuể”.

Hàng chục công nhân UPC được huy động để thu dọn cát, làm sạch lối đi cho người dân và du khách. Ảnh: QUANG VŨ

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Hoàng Văn Thao, Tổng Giám đốc UPC cho biết, từ tháng 12-2025 đến nay, khu vực ven biển Vũng Tàu bước vào mùa gió chướng, trong đó Bãi Sau bị tác động mạnh nhất.

Hàng năm, cứ vào mùa gió chướng, cát từ bãi biển sẽ thổi vào đất liền rất nhiều, có ngày thổi rất mạnh như những trận bão. Đặc biệt, khoảng 2 tuần gần đây, gió thổi mạnh, cát bay vào khu vực công viên rất nhiều làm cho việc thu gom gặp nhiều khó khăn. “Đáng lưu ý là, dù hiện nay tình trạng cát phủ kín khu vực Bãi Sau nhưng vẫn không làm chết cây và không ảnh hưởng đến các hạng mục công trình của công viên Thùy Vân”, ông Hoàng Văn Thao khẳng định.

Cả xe cuốc cũng được huy động để xúc cát. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài việc dọn cát, UPC còn cắt cử công nhân tưới nước để hạn chế bụi, dùng hơn 1.000m lưới dày để chắn bớt. “Như mọi năm phải đến giữa tháng 5 mới hết mùa gió chướng, mới bớt nạn cát bay và đến tháng 6 sẽ hết”, ông Thao nói thêm.

Phải xúc bớt cát để dọn lối lên các bậc tam cấp an toàn cho người dân và du khách. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng - đơn vị được tạm giao quản lý vận hành công viên theo phân bổ ngân sách 2026 - cho biết thêm: Trước đây, khi chưa xây dựng công viên, các khu resort, khách sạn ven biển cũng phải huy động nguồn lực rất lớn để ứng phó với tình trạng cát thổi. Hiện Ban đã làm việc với UPC để tìm giải pháp xử lý kịp thời như tăng cường nhân lực, thuê thêm máy hút cát… Thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc với đơn vị thiết kế công viên để có giải pháp ngăn cát bay bằng cách trồng những hàng cây phong ba, bổ sung thêm lan can ở các khu vực nguy hiểm…”.

