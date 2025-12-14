Việt Nam có số ca mắc và tử vong do ung thư tăng nhanh

Tại hội nghị thường niên Hội Hình ảnh ung thư Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề "Hình ảnh học ung thư vùng bụng - chậu" được tổ chức tại TPHCM vừa qua, GS Mai Trọng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam cho biết, số ca mắc ung thư trên thế giới cũng như Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và tỷ lệ tử vong do căn bệnh này cũng tăng nhanh.

Các bác sĩ lập kế hoạch điều trị ung thư cho người bệnh dựa trên chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Bình Dân

Theo GS Mai Trọng Khoa, ở các nước phát triển có nền y tế tốt, tỷ lệ ung thư tăng, nhưng tỷ lệ tử vong của nhiều loại ung thư lại không tăng. Ngược lại tại Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thư hàng năm ngày càng tăng ở mọi nhóm đối tượng nhưng chưa phải là nguy cơ lớn khi tỷ lệ tử vong cũng có xu hướng tăng. Nghĩa là ca mắc mới và tử vong tăng song song với nhau. Đây là cảnh báo có tính chiến lược tầm quốc gia, bắt buộc phải có giải pháp cấp bách.

“Nếu ung thư phát hiện sớm, việc chẩn đoán và có phác đồ đúng thì tỷ lệ bệnh nhân không tử vong là rất lớn. Có những bệnh nhân mắc ung thư điều trị 23 năm nay đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Người bệnh được chẩn đoán sớm, chắc chắn tỷ lệ tử vong sẽ giảm đi”, GS Mai Trọng Khoa nhấn mạnh.

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, mỗi năm bệnh viện thực hiện hơn 38.000 ca phẫu thuật. Trong đó phần lớn là các bệnh lý ung thư phức tạp thuộc lĩnh vực ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực – mạch máu và ngoại tiết niệu.

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân phát biểu tại hội nghị

Để có thể đưa ra quyết định điều trị tối ưu, các bác sĩ phẫu thuật luôn cần sự sát cánh của các đồng nghiệp trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đã hỗ trợ lập kế hoạch điều trị, cung cấp những dữ liệu cốt lõi để ê-kíp phẫu thuật tiên lượng, lên kế hoạch có sự chuẩn bị tốt nhất để thực hiện thành công ca phẫu thuật cho người bệnh.

"Những tiến bộ trong hình ảnh học từ CT, MRI cho đến các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang là cơ sở cho các bác sĩ đưa ra những quyết định mang tính sống còn đối với người bệnh: Phẫu thuật hay không phẫu thuật? Bảo tồn hay cắt bỏ? Tiếp cận bằng đường nào là tối ưu?", PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng thông tin.

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng cho biết, trong kỷ nguyên số hóa, khi ranh giới địa lý được xóa nhòa nhờ công nghệ hội chẩn từ xa, các bệnh viện sẽ tận dụng tốt cơ hội này để chuyên môn của tuyến trên có thể vươn tới tuyến dưới, đảm bảo mọi người bệnh đều được hưởng lợi từ những tiến bộ y khoa.

Hội nghị Hình ảnh ung thư Việt Nam (VSOI) lần thứ 1 quy tụ hơn 40 chuyên gia, báo cáo viên đến từ các bệnh viện và trường đại học y khoa hàng đầu Việt Nam nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và tăng cường kết nối trong chẩn đoán, điều trị ung thư. Với 7 phiên báo cáo khoa học và hơn 41 bài tham luận chuyên sâu, nội dung tập trung vào các thách thức trong chẩn đoán hình ảnh các bệnh lý ung thư phổ biến và phức tạp vùng bụng - chậu như: ung thư gan - mật, tiêu hóa, tiết niệu, lồng ngực - bụng, cùng các lĩnh vực can thiệp nội mạch và y học hạt nhân.

THÀNH SƠN