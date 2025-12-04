Thực hiện thành công gần 200 ca phẫu thuật robot

Chiều 4-12, Bệnh viện Tâm Anh cho biết, sau 7 tháng đưa vào sử dụng Robot Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công gần 200 ca mổ đa chuyên khoa, vinh dự nhận thành tựu xuất sắc trong ứng dụng công nghệ robot.

Một ca mổ với robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Là người đầu tiên thụ hưởng kỹ thuật tiên tiến này, ông Trân (ngụ TP Cần Thơ) điều trị thành công ung thư thận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, chỉ một ngày sau, ông đã có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng, với vết mổ nhỏ, ít đau. Vài ngày sau phẫu thuật, ông đã chạy xe đạp luyện thể lực trở lại.

PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên, chuyên gia trực tiếp điều khiển robot, Bệnh viện Tâm Anh cho biết, robot Da Vinci Xi đã mở ra một cánh cửa mới cho người bệnh ung thư và các bệnh phức tạp, có được cơ hội tiếp cận y tế công nghệ cao ngay tại Việt Nam. Người bệnh được phẫu thuật chính xác, an toàn và hồi phục nhanh chóng, người bệnh không còn phải ra nước ngoài điều trị với chi phí lên đến hàng tỷ đồng và nhiều áp lực tinh thần, mà vẫn được điều trị bằng chuẩn mực quốc tế ngay tại Việt Nam.

Robot phẫu thuật Da Vinci đã được FDA Mỹ cấp phép lưu hành toàn cầu, trở thành công nghệ phẫu thuật robot phổ biến nhất hiện nay. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM đang sử dụng Da Vinci Xi - thế hệ hiện đại nhất được lưu hành tại Đông Nam Á được ứng dụng trong 120 phẫu thuật trong nhiều chuyên khoa như: tiết niệu - thận học - nam khoa (cắt tuyến tiền liệt, u thận, tạo hình niệu quản, cắt bàng quang và tạo hình…), đầu mặt cổ (u lưỡi, thanh quản, tuyến giáp), tim mạch - lồng ngực (u thùy phổi, u trung thất, nhược cơ…), ngoại tổng quát (thực quản, gan, dạ dày, lá lách, trực tràng, đại tràng, túi mật…), sản phụ khoa (u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung…).

Công nghệ hiện đại này được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM chính thức công bố ứng dụng đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30-4-2025), đánh dấu bước tiến mới của ngoại khoa Việt Nam. Đây cũng là hệ thống Da Vinci Xi đầu tiên ở miền Nam Việt Nam.

Robot Da Vinci Xi có nhiều cải tiến, sở hữu công nghệ vượt trội so với các phiên bản trước, nhờ cấu trúc linh hoạt và phần mềm tối ưu, bác sĩ thao tác chính xác hơn, giảm chảy máu, giảm đau sau mổ và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục, đặc biệt với người lớn tuổi, người bệnh có khối u phức tạp cần phẫu thuật ở vị trí khó thao tác, hoặc nhiều bệnh lý nền, thể trạng yếu. So với phẫu thuật mổ mở kinh điển, phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi giảm 70% nguy cơ truyền máu, giảm 39% nguy cơ biến chứng trong 30 ngày, rút ngắn thời gian nằm viện 1,9 ngày, và giảm 57% nguy cơ tử vong. So với nội soi thông thường, robot Da Vinci Xi cũng chứng minh hiệu quả vượt trội với giảm 28% nguy cơ truyền máu, giảm 14% nguy cơ biến chứng và 33% nguy cơ tử vong, giảm 23% nguy cơ tái nhập viện trong 30 ngày và rút ngắn thời gian nằm viện

THÀNH AN