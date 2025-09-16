Ngày 16-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 165/CĐ-TTg về việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân.

Công điện nêu rõ, mục tiêu đề ra thời gian tới là rất cao, trong bối cảnh kinh tế thế giới rất khó khăn; nhưng chúng ta phải quyết tâm phấn đấu để đạt được, dứt khoát không để phát triển nóng, không để thiếu năng lượng, thiếu lao động...

Mục tiêu tổng quát năm 2025 là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát thấp hơn mục tiêu đề ra, tăng trưởng từ 8,3 - 8,5%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 25%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, thấp hơn ngưỡng cảnh báo; bảo đảm an ninh tiền tệ, an ninh lương thực, thực phẩm, an ninh mạng trong bất cứ trường hợp nào, đồng thời tăng cường xuất khẩu; bảo đảm giá các mặt hàng chiến lược phù hợp với nền kinh tế và thu nhập của nhân dân.

Để hoàn thành được các mục tiêu đề ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Tài chính chủ trì tiếp tục miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân.

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan trao đổi tích cực, hiệu quả với các tổ chức xếp hạng và các nhà đầu tư nước ngoài để tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thúc đẩy việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể. Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế như phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm, các lĩnh vực ưu tiên như KH-CN, đổi mới sáng tạo; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và trong nước Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và trong nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu. Cùng với đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là cho nhà ở xã hội, ngành nông nghiệp xuất khẩu, cho người trẻ mua nhà và sinh viên học tập.

Thủ tướng cũng yêu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh kết nối cung cầu, gắn kết sản xuất, phân phối và tiêu dùng; tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm. Bộ Xây dựng có giải pháp kịp thời, hiệu quả tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm để hạn chế sự chênh lệch cung - cầu trong cơ cấu sản phẩm bất động sản; phấn đấu năm 2025 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội và đưa kịp thời vào thị trường.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

PHAN THẢO