Sắc xanh bao phủ, VN-Index tăng phiên thứ 8

Duy trì đà tăng, VN-Index ghi nhận phiên tăng thứ 8 liên tục với sự đồng thuận của toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 4-12 tiếp tục đà tăng dù bộ 3 cổ phiếu Vingroup giảm (VHM giảm 1,5%, VIC và VRE giảm gần 1%) đã lấy của VN-Index khoảng 4 điểm.

Dù VN-Index chỉ tăng hơn 5 điểm nhưng số cổ phiếu tăng hơn gấp đôi số cổ phiếu giảm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng mạnh, trừ bộ 3 cổ phiếu Vingroup: EVG tăng trần, DXS tăng 4,95%, TAL tăng 4,74%, DXG tăng 3,23%, TCH tăng 2,22%, VPI tăng 3,64%, DIG tăng 2,97%, PDR tăng 2,03%, KBC tăng 1,72%, IDC tăng 1,82%...

Nhóm chứng khoán tiếp tục tăng tích cực: VIX tăng 3,09%, SSI tăng 1,39%, SHS tăng 2,8%, VCI tăng 1,15%, HCM tăng 1,32%, VDS tăng 2,19%, FTS tăng 1,38%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng dù có sự phân hóa nhưng số cổ phiếu tăng nhiều và mạnh hơn: MBB tăng 4,68%, HDB tăng 2,17%, TCB tăng 1,43%, TPB tăng 1,44%, ACB tăng 1,84%, LPB tăng 1,85%, STB tăng 1,01%. Ngược lại, NAB giảm 1,68%; EIB, SHB, MSB, SSB, BID giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp, tiêu dùng, năng lượng cũng giao dịch khởi sắc. Trong đó nhiều cổ phiếu tăng mạnh: VOS tăng trần, VSC tăng 1,99%; FRT tăng 2,19%, VPL tăng 2%; HPG tăng 1,87%, NKG tăng 1,56%; PVD tăng 1,92%, PVS tăng 1,85%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,47 điểm (0,32%) lên 1.737,24 điểm với 217 mã tăng, 91 mã giảm và 65 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 2,64 điểm (1,02%) lên 262,31 điểm với 86 mã tăng, 59 mã giảm và 56 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 26.600 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 28.200 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị gần 1.044 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là MBB gần 1.004 tỷ đồng, HPG gần 160 tỷ đồng và VIC gần 125 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN