Thiết lập hợp tác với "cửa ngõ" thị trường chứng khoán thế giới

Sáng 16-9, Bộ Tài chính thông tin, ngày 15-9 (theo giờ địa phương), tại London (Vương quốc Anh), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE).

Thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP quý 2-2025 đạt 7,96% và Chính phủ đang đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay là 8,3% - 8,5%.

Thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, 8 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 26,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 16,3%, đạt 598 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc

Riêng về thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, đến cuối tháng 8-2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 352 tỷ USD, tương đương 79,5% GDP ước tính năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể, có một số phiên giá trị giao dịch trên 3 tỷ USD. Tính từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt hơn 1,1 tỷ USD/phiên, nằm trong nhóm sôi động hàng đầu khu vực ASEAN.

Về vấn đề nâng hạng TTCK Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tập trung để triển khai các giải pháp nâng hạng. Đến nay, Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của Công ty FTSE International Limited (FTSE) như: cải cách, ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay lập tức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường.

Trên tinh thần hợp tác và phát triển bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và LSE trong thời gian tới. Trong đó, mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế giám sát thị trường, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, qua đó nâng cao tính minh bạch, an toàn và hội nhập toàn cầu.

Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác, trao đổi

Đồng thời, Việt Nam quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán như phát triển các sản phẩm trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, công cụ chứng khoán phái sinh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị thúc đẩy các chương trình xúc tiến đầu tư chung, các hoạt động quảng bá để xây dựng, kết nối sâu sắc hơn giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt tại Vương quốc Anh và châu Âu.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn nhận được chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo, nâng cao nhận thức thị trường, tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực tài chính - chứng khoán và ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech, AI, Blockchain) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.

Tại buổi làm việc, bà Julia Hoggett, Tổng Giám đốc LSE cũng đã dành thời gian chia sẻ về hoạt động của LSE; trao đổi về sáng kiến hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK như: hợp tác giữa FTSE Russell và UBCKNN nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong tiêu chí nâng hạng; ký kết MOU nhằm hợp tác phát triển chỉ số giữa VNX và FTSE Russell…

Bà Julia Hoggett cũng bày tỏ sự thống nhất cao và tin tưởng vào sự phát triển của TTCK Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để hỗ trợ TTCK Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi. Bà Julia Hoggett kỳ vọng sự hợp tác 2 bên sẽ có thêm bước phát triển mới và LSE sẽ là một “cửa ngõ” hiệu quả để thị trường Việt Nam kết nối với nhiều thị trường khác trên thế giới.

Cũng trong chương trình làm việc, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ, chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.

LƯU THỦY