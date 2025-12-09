Ngân hàng đẩy mạnh thu hút vốn mùa cao điểm cuối năm

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tăng cao trong thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, nhiều ngân hàng thương mại không chỉ tăng lãi suất mà còn đưa ra nhiều chương trình để hút nguồn vốn nhàn rỗi từ người dân.

Cụ thể, VPBank đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Sinh lời đón Tết – Rước Mã khai xuân” dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc từ nay đến 28-2-2026, với tổng giá trị quà tặng lên tới 3,7 tỷ đồng. Trọng tâm chương trình là sản phẩm Super Sinh lời Premier trên VPBank NEO, cho phép khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi với lợi suất lên tới 4,5%/năm – cao hơn đáng kể so với tài khoản thanh toán thông thường. Sản phẩm linh hoạt, gửi – rút bất kỳ lúc nào, không kỳ hạn, phù hợp nhu cầu chi tiêu tăng cao dịp Tết. Khách hàng tham gia Super Sinh lời Premier và tăng trưởng số dư tài khoản thanh toán sẽ có cơ hội nhận hàng ngàn phần quà qua chương trình quay số may mắn trong mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Techcombank cũng có chương trình “Sinh lời rinh lộc” trên ứng dụng Techcombank Mobile, mang đến ngàn quà tặng cho mùa lễ hội cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026. Chương trình gắn với sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động – giải pháp tối ưu dòng tiền với lãi suất lên đến 5%/năm, linh hoạt chi tiêu 24/7, tính lãi theo số dư thực tế và tự động trả lãi cuối tháng. Sản phẩm hiện đã có 5 triệu khách hàng sử dụng. “Sinh lời rinh lộc” ứng dụng gamification, cho phép người dùng “mở túi mù” và sưu tầm 12 linh thú với nhiều giải thưởng như iPhone 17 Pro, voucher mua vàng, vé Y-concert, quyền sử dụng Private Lounge, thú bông linh thú… cùng hàng loạt ưu đãi từ Grab, Xanh SM, KFC, Swensen’s, The Pizza Company, Starlux Airlines, Pandora…

Vietcombank đang có chương trình “Để hạnh phúc nhân ba” từ nay đến 16-1-2026, dành cho khách hàng gửi tiết kiệm 6, 9, 12 hoặc 13 tháng từ 30 triệu đồng trở lên tại quầy hoặc trên VCB Digibank. Khách hàng được cấp mã dự thưởng tham gia quay số với 101 giải, tổng trị giá 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra, nay đến 31-12-2025, người gửi tiết kiệm các kỳ hạn trên sẽ được cộng điểm VCB Loyalty từ 0,003% số tiền gửi (3 điểm/100.000 đồng) đến 0,006% số tiền gửi (6 điểm/100.000 đồng)…

Tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nhanh khiến áp lực thanh khoản gia tăng, kéo theo mặt bằng lãi suất huy động tăng trong những tháng cuối năm 2025. Từ tháng 10-2025, hàng loạt ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Cụ thể, kỳ hạn dưới 6 tháng, một số đơn vị đã chạm trần quy định 4,75%/năm. Kỳ hạn 6-12 tháng cũng ghi nhận mức lãi suất lên tới 6%/năm tại một số ngân hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi VND bình quân tháng 10 tăng nhẹ 0,1-0,2% so với tháng 8 ở các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng dao động 3,4-4,2%/năm; kỳ hạn trên 24 tháng ở mức 6,7-7,5%/năm.

Số liệu cập nhật mới nhất từ NHNN về tiền gửi cho thấy, đến cuối tháng 9-2025, tiền gửi dân cư đã lập kỷ lục mới với hơn 7,83 triệu tỷ đồng, tăng 10,86% so với đầu năm 2025. Tiền gửi của tổ chức kinh tế cũng phục hồi mạnh, tăng thêm 374.000 tỷ đồng sau 2 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9-2025) đưa tốc độ tăng trưởng từ 4,04% lên 8,91%.

NHUNG NGUYỄN