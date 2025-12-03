Vinh danh 50 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất trong minh bạch thông tin

Chiều 3-12 tại TPHCM đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) lần thứ 18 - năm 2025 do Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Tài chính - Đầu tư phối hợp tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết 2025

Theo Ban tổ chức, năm 2025 là dấu mốc đáng tự hào khi tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí và chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Việc được FTSE Russell công nhận mở ra khả năng tiếp nhận dòng vốn quy mô lớn, ước tính 3-6 tỷ USD và còn nhiều hơn nữa trong những năm tới từ các quỹ đầu tư chuyên nghiệp và các nhà đầu tư có trách nhiệm trên toàn cầu. Cánh cửa cơ hội này thực sự mở rộng khi doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao về quản trị xanh, minh bạch và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ tài Chính Nguyễn Đức Chi trao giải cho các doanh nghiệp

Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tham gia tăng gần 27%. Một điểm đáng ghi nhận là doanh nghiệp đã bắt đầu xem báo cáo thường niên là công cụ đối thoại chiến lược với thị trường, thay vì chỉ để tuân thủ quy định.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch HĐQT HOSE phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch HĐQT HOSE cho biết, năm 2025 đánh dấu chặng đường 25 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam và HOSE, nơi ghi dấu những phiên giao dịch đầu tiên. Từ quy mô khiêm tốn ban đầu, thị trường đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với việc đưa hệ thống KRX vào vận hành từ 5-5-2025, mở rộng năng lực công nghệ và tiệm cận chuẩn quốc tế.

Đến ngày 30-11-2025, quy mô vốn hóa toàn thị trường đạt 390,25 tỷ USD (81,93% GDP 2024). Riêng HOSE đạt 310,25 tỷ USD, chiếm 94,41% vốn hóa niêm yết, với 50 doanh nghiệp trên 1 tỷ USD và 3 doanh nghiệp trên 10 tỷ USD. Thanh khoản duy trì gần 1 tỷ USD mỗi phiên, khẳng định vai trò kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Năm 2025 cũng ghi dấu bước ngoặt khi FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Song hành, Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) bước sang năm thứ 18, tiếp tục tôn vinh doanh nghiệp dẫn đầu về minh bạch và phát triển bền vững. Năm 2025, ba hạng mục chính gồm Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững ghi nhận nhiều điểm mới: số doanh nghiệp tham gia Báo cáo thường niên tăng lên 122 (tăng 27%), trong đó 42 doanh nghiệp lần đầu tham gia; 81% doanh nghiệp công bố thông tin tiếng Anh; tiêu chí Quản trị công ty được cập nhật theo chuẩn OECD 2023...

NHUNG NGUYỄN