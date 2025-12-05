VN-Index duy trì sắc xanh, toàn thị trường chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 5-12 mang đến cảm giác hụt hẫng cho nhà đầu tư. VN-Index bật tăng mạnh, nhưng phần lớn danh mục cổ phiếu lại đồng loạt giảm.

Trong phiên giao dịch sáng, có thời điểm VN-Index tăng gần 21 điểm, tiến sát mốc 1.758 điểm, song sắc đỏ vẫn bao phủ toàn thị trường.

Đến phiên chiều, lực cung ở nhóm ngân hàng tăng mạnh kéo VN-Index thu hẹp đà tăng, chốt phiên còn tăng hơn 4 điểm. Đáng chú ý, riêng cổ phiếu VIC đã “gánh” hơn 16 điểm cho chỉ số, cho thấy thị trường tái diễn cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”.

Hầu hết các nhóm ngành chính đều giảm điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm khá mạnh: SHB giảm 3,18%, MBB giảm 2,14%, ACB giảm 2,21%, LPB giảm 2,83%, VPB giảm 1,32%, TCB giảm 1,98%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đồng loạt giảm: VIX giảm 2,59%, SSI giảm 1,68%, VCI giảm 1,71%, MBS giảm 2,04%, SHS giảm 1,82%, FTS giảm 1,87%, TCX giảm 1,38%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản trừ VIC tăng trần, VHM tăng 1,71%, TAL tăng 6,13% còn lại cũng nghiêng về sắc đỏ: CEO giảm 3,04%, DXG giảm 2,61%, PDR giảm 1,77%, TCH giảm 1,69%, KBC giảm 2,11%, IDC giảm 1,53%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, thép, dầu khí cũng đồng loạt giảm: MSN giảm 2,13%, SAB giảm 2,16%, ANV giảm 1,73%; HPG giảm 1,1%, NKG giảm 1,23%, HSG giảm 1,19%; PVS giảm 2,11%, PVD giảm 1,88%, PLX giảm 1,57%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,08 điểm (0,23%) lên 1.741,32 điểm với 101 mã tăng, 211 mã giảm và 54 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,66 điểm (0,63%) còn 260,65 điểm với 90 mã giảm, 62 mã tăng và 50 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 20.100 tỷ đồng, giảm 5.500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản chỉ gần 21.300 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng đã quay lại bán ròng trên sàn HOSE hơn 605 tỷ đồng sau 3 phiên mua ròng liên tục trước đó. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là VIC gần 138 tỷ đồng, SSI gần 137 tỷ đồng và ACB gần 115 tỷ đồng.

