Nắng nóng gay gắt tiếp tục hoành hành Ấn Độ

Số liệu cho thấy, nhiệt độ ở Barmer của bang Rajasthan đã tăng lên 48 độ C vào hôm 22-5 và 48,8 độ C vào ngày 23-5. Đây là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận ở Ấn Độ trong năm nay. Mực nước ở sông Yamuna đoạn chảy qua Delhi giảm xuống trong bối cảnh nắng nóng ngột ngạt, ảnh hưởng đến nguồn cung nước. Bên cạnh đó, thành phố này cũng chứng kiến nhu cầu điện đạt mức kỷ lục 8.000 megawatt/ngày, do máy điều hòa không khí, máy làm mát cũng như tủ lạnh trong nhà và văn phòng chạy hết công suất.

Cũng trong ngày 23-5, ít nhất 24 địa điểm ở Delhi, Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat và Madhya Pradesh ghi nhận nhiệt độ tối đa từ 45 độ C trở lên. Các điều kiện thời tiết có thể sẽ xấu hơn nữa khi IMD dự báo nhiệt độ ở khu vực Tây Bắc Ấn Độ sẽ tăng 3 độ C-4 độ C trong vài ngày tới.

KHÁNH MINH