Thế giới

Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

Ngày 4-9, Tòa án Sơ thẩm Khu vực TP Quezon (Philippines) ban hành lệnh bắt giữ đối với Phó Tổng thống Sara Duterte liên quan đến cáo buộc đe dọa tính mạng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Ảnh: INQUIRER
Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Ảnh: INQUIRER

Theo hãng tin Rappler, đội ngũ pháp lý của bà Sara Duterte cho biết sẽ thực hiện mọi biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của Phó Tổng thống Philippines.

Vụ truy tố xuất phát từ các phát ngôn của bà Sara Duterte trong một cuộc họp báo trực tuyến vào tháng 11-2024. Khi đó, bà tuyên bố đã trao đổi với một người về kế hoạch ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., đệ nhất phu nhân Marcos cùng cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez nếu bản thân bị sát hại. Động thái này dẫn đến việc bà bị khởi tố với tội danh "đe dọa nghiêm trọng".

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Philippines Polo Martinez xác nhận tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, lệnh này không đồng nghĩa với việc Phó Tổng thống bị tạm giữ ngay lập tức, do phía luật sư có thể nộp đơn xin tại ngoại và tiếp tục kháng nghị lên các cấp tòa án cao hơn. Theo khung pháp lý Philippines, tội "đe dọa nghiêm trọng" có thể chịu mức án tù tối đa 6 tháng.

Bà Sara Duterte là con gái cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Hiện bà Sara Duterte cũng đang đối mặt với phiên tòa luận tội tại Thượng viện với cáo buộc có các hành vi sai phạm như đưa ra lời đe dọa nghiêm trọng nhắm vào Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, đệ nhất phu nhân Marcos và ông Martin Romualdez. Nếu bị tuyên có tội, bà sẽ bị cách chức và cấm tham gia chính trị, khép lại hy vọng tranh cử Tổng thống Philippines năm 2028.

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Sara Duterte Martin Romualdez Marcos Ferdinand Marcos Jr. Đệ nhất phu nhân Chủ tịch Hạ viện Luận tội Ám sát Kháng nghị

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