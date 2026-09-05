Đặc phái viên Mỹ đến Nga và Ukraine

Ngày 4-9, Tổng thống Donald Trump thông báo đã cử hai Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Nga và Ukraine nhằm thúc đẩy một đề xuất hòa bình mới.

Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Nga năm 2025. Ảnh: PRESIDENT OF RUSSIA/ KRISTINA KOMILITSYNA

Theo hãng tin Reuters, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow ngày 5-9, trước khi tới Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6-9.

Từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, nỗ lực này vẫn chưa mang lại đột phá.

Nhiều tháng qua, các nỗ lực ngoại giao của Washington rơi vào bế tắc. Vòng đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian gần nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra hồi tháng 2. Cuối tháng 8, Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe cũng đã đến Moscow nhằm gia tăng áp lực đàm phán.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá cao những nỗ lực của phía Mỹ, gọi các đặc phái viên Mỹ là những đối tác đối thoại chân thành.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra nhiều tuyên bố công khai về chuyến đi của hai đặc phái viên Mỹ tới Kiev, sau khi tiết lộ Ukraine đã gửi đề xuất hòa bình mới cho phía Mỹ.

PHƯƠNG NAM