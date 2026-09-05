Cuộc chiến chống lừa đảo còn lâu dài

Những con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của nạn lừa đảo trực tuyến. Thách thức ở chỗ khi các điểm lừa đảo bị truy quét, các nhóm tội phạm đang chuyển sang tấn công trực tiếp vào người dùng và tổ chức thông qua không gian mạng.

Campuchia đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến với nhiều kết quả khả quan. Theo thông báo của Ban Thư ký Ủy ban đặc biệt về chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS) công bố ngày 2-9, các lực lượng chức năng nước này đã kiểm tra 832 địa điểm nghi liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến và truy quét 663 địa điểm trong thời gian từ tháng 7-2025 đến ngày 31-8-2026. Hơn 300 triệu USD liên quan các mạng lưới lừa đảo bị phong tỏa; 446 vụ án với 3.927 nghi phạm được chuyển sang tòa án.

Những con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của nạn lừa đảo trực tuyến. Thách thức ở chỗ khi các điểm lừa đảo bị truy quét, các nhóm tội phạm đang chuyển sang tấn công trực tiếp vào người dùng và tổ chức thông qua không gian mạng. Mới đây, Bộ Nội vụ Campuchia cảnh báo về mã độc SparkRAT. Kẻ tấn công giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước, sau đó gửi tệp đính kèm chứa mã độc qua thư điện tử để đánh cắp dữ liệu và kiểm soát thiết bị.

Tuy nhiên, báo Phnom Penh Post dẫn lời ông Chhay Sinarith, người đứng đầu Ban Thư ký CCOS, cho biết, sau khi các địa điểm quy mô lớn bị triệt phá, các nhóm tội phạm đã chuyển sang hoạt động tại nhà khách, căn hộ, nhà thuê và thậm chí các quán cà phê. Phương thức tấn công ngày càng đa dạng, tinh vi, trở thành thách thức an ninh xuyên biên giới. Hiện Campuchia đã tổ chức hợp tác đào tạo với chuyên gia Liên hợp quốc, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Theo đó, tập trung nâng cao năng lực điều tra, xử lý bằng chứng số và phối hợp pháp lý.

Theo nhiều chuyên gia chống tội phạm quốc tế, Campuchia đang bước vào giai đoạn phòng ngừa lâu dài, theo hướng tập trung hoàn thiện luật an ninh mạng, luật tội phạm mạng và quy định về tài sản ảo. Hợp tác quốc tế cũng cần được duy trì để ngăn các mạng lưới tội phạm tái lập.

KHÁNH MINH