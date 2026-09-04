Mỹ điều tra vụ không kích trúng tiệc cưới tại Iran

Ngày 3-9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đang điều tra vụ tấn công mà phía Tehran khẳng định đã đánh trúng một tiệc cưới ở miền Nam Iran.

Hiện trường vụ nổ được cho là do Mỹ tấn công vào một đám cưới. Ảnh: X

Phát biểu tại họp báo, ông Vance cho biết Mỹ muốn làm rõ vụ việc, đồng thời nhấn mạnh quân đội cần rút kinh nghiệm nếu xảy ra sai sót.

Theo Reuters, một vụ nổ xảy ra tại đám cưới ở thị trấn Kuhestak, miền Nam Iran ngày 1-9, khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 68 người bị thương. Phân tích của các chuyên gia vũ khí cho thấy vụ nổ nhiều khả năng do một quả bom Mỹ đánh trúng trực tiếp ngôi nhà.

Ông Trevor Ball, cựu chuyên viên xử lý vật liệu nổ của Lục quân Mỹ, cho rằng dấu vết hiện trường phù hợp với một quả đạn phát nổ khi tiếp xúc hoặc ngay phía trên mái nhà. Theo ông, thiệt hại này không thể xuất phát từ mảnh vỡ của cuộc tấn công nhằm vào tháp viễn thông gần đó.

Trước đó, Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên xác nhận quân đội Mỹ đã không kích khu vực Kuhestak ngày 1-9, nhằm vào một tháp viễn thông cách địa điểm tổ chức đám cưới khoảng 135m. Truyền thông Iran cho biết tháp này bị đánh trúng khoảng 21 giờ 30.

Vụ việc làm gia tăng lo ngại về thương vong dân sự trong cuộc chiến Mỹ-Iran. Trước đó, ngày 28-2, giới chức Iran cho biết một tên lửa đã đánh trúng trường tiểu học ở Minab, khiến hơn 175 trẻ em và giáo viên thiệt mạng.

KHÁNH MINH