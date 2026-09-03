Thế giới

Nga đáp trả Đức, căng thẳng gia tăng

SGGPO

Ngày 3-9, hãng tin TASS đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước Nga sẽ đóng cửa các chi nhánh Viện Goethe của Đức tại thủ đô Moscow, các thành phố Saint Petersburg và Yekaterinburg của Nga để đáp trả việc Đức ra lệnh đóng cửa một trung tâm văn hóa của Nga tại thủ đô Berlin, Đức.

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Viện Goethe được thành lập năm 1951 và có các chi nhánh tại gần 100 quốc gia. Ảnh: HENNING SCHLOTTMANN

Ông Lavrov khẳng định việc đóng cửa các cơ sở trên là phản ứng trước quyết định của Berlin đóng cửa Nhà Khoa học và văn hóa Nga - trung tâm quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Nga.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi Berlin cáo buộc Moscow đứng sau vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái tại sân bay Leipzig-Halle của Đức ngày 4-8.

Nga đã bác bỏ cáo buộc của Đức, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Ngày 2-9, Nga đã triệu Đại biện lâm thời Đức tại Moscow Bernd Finke để phản đối điều Moscow gọi là “các hành động chống Nga” của Berlin liên quan vụ việc trên.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Nga Đóng cửa Viện Đức Goethe Căng thẳng

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