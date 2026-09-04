Thế giới

EU cùng Mỹ tăng sức ép kinh tế lên Iran

SGGPO

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ, được gọi là “Chiến dịch loại bỏ kinh tế”, nhằm vào Iran.

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Bài viết của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trên mạng xã hội X. Ảnh: X

Trên mạng xã hội X, ông Bessent cho biết Washington đánh giá cao lập trường mạnh mẽ, kịp thời của EU, đồng thời khẳng định sẽ không dừng lại cho đến khi các nguồn hỗ trợ tài chính cho Iran bị cắt đứt.

Cuối tháng trước, EU tuyên bố hợp tác với Mỹ để duy trì áp lực lên Iran, góp phần giảm leo thang căng thẳng và ổn định khu vực.

Ngày 1-9, ông Bessent cho biết Mỹ nhiều khả năng công bố lệnh trừng phạt đối với một ngân hàng Iran trong tuần này và một ngân hàng khác vào tuần sau.

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Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: KENNY HOLSTON/THE NEW YORK TIMES/REDUX

Theo ông Bessent, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp hằng tuần, trước mắt tập trung vào lĩnh vực ngân hàng. Mỹ cũng có thể tiến tới loại bỏ hoàn toàn một số tổ chức Iran khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng USD.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Mỹ EU Sức ép Iran Bessent Bộ Tài chính Mỹ Ngân hàng

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