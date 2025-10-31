Nga nối lại các chuyến bay quân sự tới Syria

Moscow Times đưa tin, Nga đã nối lại các chuyến bay quân sự tới Syria sau 6 tháng tạm dừng. Đây là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện trở lại của Moscow tại quốc gia này sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.

Máy bay chở hàng hạng nặng An-124 của Nga. Ảnh: MOSCOW TIMES

Trước đó, vào ngày 15-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Moscow trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Ahmed al-Sharaa kể từ khi nhậm chức. Trong cuộc gặp, hai bên được cho là đã thảo luận về tương lai của các căn cứ quân sự Nga tại Khmeimim và Tartus-căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy, một máy bay vận tải Il-62 và một máy bay chở hàng hạng nặng An-124 gần đây đã hạ cánh tại căn cứ không quân Hmeimim, thuộc tỉnh ven biển Latakia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Moscow. Ảnh: TASS

Theo nguồn tin từ Bloomberg, máy bay An-124-100 Ruslan đã đến căn cứ này ba lần, trong khi máy bay vận tải Il-26M được cho là đã bay theo tuyến Libya - Latakia - khu vực Moscow vào cuối tuần vừa qua.

Hiện Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga, Bộ Thông tin Syria chưa phản hồi về thông tin trên.

PHƯƠNG NAM