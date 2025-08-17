Ngăn chặn 24 thanh thiếu niên tụ tập đua xe

Ngày 17-8, Phòng CSGT (Công an TPHCM) cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép tại xã Phước Hải.

Các đối tượng và phương tiện độ chế bị lực lượng CSGT tạm giữ. Ảnh: VĂN ANH

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 ngày 16-8, thông qua công tác nghiệp vụ, Đội CSGT số 2 phối hợp Tổ phòng chống đua xe thuộc Phòng CSGT và Công an xã Phước Hải triển khai lực lượng, kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 24 thanh thiếu niên (từ 16 đến 22 tuổi) cùng 21 xe mô tô đã được độ chế nhiều bộ phận, có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép tại khu vực bờ kè xã Phước Hải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các phương tiện đều bị thay đổi kết cấu, gắn pô nổ lớn, tháo gương chiếu hậu, lắp phụ tùng không đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, nhiều xe được dán che biển số. Phần lớn các đối tượng trú tại Bình Dương (trước đây), Đồng Nai và phường Phú Mỹ.

Một chiếc xe được các đối tượng che biển số. Ảnh: VĂN ANH

Các đối tượng khai đã hẹn nhau qua mạng xã hội, tập trung tại Long Thành (Đồng Nai), sau đó chạy theo Quốc lộ 51, Quốc lộ 55 về xã Phước Hải với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, đi không đúng phần đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

TRÍ NHÂN