Lực cầu gia tăng cuối phiên khiến VN-Index đã được thu hẹp đà giảm đáng kể, nhưng vẫn chốt phiên ngày đầu tuần (16-3) trong sắc đỏ. Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản kéo được dòng bắt đáy nhập cuộc nên đồng loạt tăng sau chuỗi ngày giảm sâu.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 16-3 ghi nhận phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp dù VN-Index đã phục hồi 13 điểm so với điểm thấp nhất phiên. Sau hai phiên giảm mạnh trước đó, nỗi lo "bắt dao rơi" khiến dòng tiền bắt đáy trở nên dè dặt. Sự sụt giảm về thanh khoản đã đẩy thị trường vào trạng thái phân hóa mạnh.

Nhóm cổ phiếu bất động sản hút được dòng tiền nên đồng loạt tăng: NVL tăng trần, NLG tăng 6,06%, CEO tăng 2,63%, VRE tăng 2,57%, HDC tăng 1,94%, DIG tăng 1,11%, VHM tăng 2,04%, NHA tăng 2,4%; PDR, KDH, KHG, VIC tăng gần 1%.

Cổ phiếu bất động sản đồng loạt tăng

Nhóm cổ phiếu tài chính (chứng khoán, ngân hàng) cũng có sự phân hóa nghiêng về sắc xanh nhiều hơn: VCK tăng trần, TCX tăng 2,53%, VPX tăng 1,31%, VDS tăng 1,32%; SHB tăng 1,67%, STB tăng 1,22%, LPB tăng 1,2%... Ngược lại: VIX giảm 1,52%; MBB, VCB, VPB, VND, BID, EIB giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng có sự phân hóa: MCH tăng trần, HUT tăng 2,45%, PET tăng 2,37%; FRT, PNJ, HAG tăng gần 1%. Ngược lại: VNL giảm 2,06%, TNG giảm 2,02%, MWG giảm 1,71%.

Riêng hai nhóm dầu khí và phân bón vẫn bị bán mạnh nên đồng loạt giảm sâu: BSR, PVD giảm sàn, PLX giảm 3,51%, PVC giảm 3,32%, PVT giảm 2,23%; DCM, DPM giảm sàn, DGC giảm 4,52%, LAS giảm 8,91%... Riêng duy nhất cổ phiếu PVS cuối phiên quay đầu tăng 4,5%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,03 điểm (0,18%) còn 1.693,21 điểm với 155 mã giảm, 149 mã tăng và 74 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,1 điểm (0,04%) còn 245,74 điểm với 64 mã giảm, 84 mã tăng và 53 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 23.000 tỷ đồng, giảm khoảng 4.500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ gần 24.800 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ ba liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 664 tỷ đồng. Trong đó, 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất có đến 2 cổ phiếu dầu khí: BSR hơn 181 tỷ đồng và PVD gần 148 tỷ đồng; còn lại là VIC gần 160 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN