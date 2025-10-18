Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đề nghị phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động thị trường vàng

Kinh tế

Có nhiều nguyên nhân khiến giá vàng tăng cao, trong đó không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp và cá nhân có thể lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường.

Chiều 17-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 đã có công văn gửi Thanh tra, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an và Thuế TPHCM về phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thị trường vàng miếng khi giá biến động mạnh.

Theo NHNN chi nhánh Khu vực 2, từ cuối tháng 8 đến nay, giá vàng thế giới và giá vàng trong nước liên tục tăng qua từng ngày, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó. Đến ngày 17-10, giá vàng thế giới ở mức 4.359,5 USD/ounce, tăng 27,8% so với thời điểm cuối tháng 8 và giá bán vàng miếng do Công ty SJC niêm yết ở mức 153 triệu đồng/lượng, tăng 18,3% so với thời điểm cuối tháng 8. Chênh lệch giá bán vàng miếng SJC và giá vàng thế giới theo quy đổi ở mức khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng tăng cao liên tục thời gian qua xuất phát từ giá vàng thế giới không ngừng tăng mạnh, ảnh hưởng bởi diễn biến kinh tế toàn cầu và các yếu tố như chiến tranh thương mại, chính sách thuế quan của Mỹ, và sự suy yếu của USD. Đồng thời, tâm lý kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh lãi suất thấp và nguồn cung vàng bị hạn chế đã khiến người dân đổ xô vào mua vàng. “Ngoài ra, không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp và cá nhân có thể lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường”, công văn của NHNN chi nhánh Khu vực 2 nêu rõ.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư số 34/2025 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232.

Trước diễn biến giá vàng thế giới và trong nước đang biến động tăng mạnh liên tục, để thị trường vàng trên địa bàn diễn biến tích cực, không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế, cũng như công tác triển khai thực hiện các quy định của Nghị định 232/2025 và Thông tư 34/2025, NHNN chi nhánh Khu vực 2 đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng, quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng và hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, với các nhiệm vụ về phối hợp thanh tra, kiểm tra; phối hợp trao đổi thông tin và công tác truyền thông.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường. Đặc biệt trong những lúc thị trường biến động và tiềm ẩn rủi ro gắn với phát sinh liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi.

NHUNG NGUYỄN

