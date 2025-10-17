Kinh tế

Vàng nhẫn 9999 trưa nay 17-10 tăng thêm 1,9 triệu đồng/lượng

Trưa nay 17-10, giá vàng trong nước tiếp tục tăng, trong đó giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường đã tăng lên 158,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,9 triệu đồng so với sáng nay, tổng cộng tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Vào lúc 12 giờ, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 1,9 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 4,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 2,1 triệu đồng chiều mua và 2,2 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 3,9 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, lên 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng thêm 800.000 đồng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,9 triệu đồng chiều mua và 3,1 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 152,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC trưa nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 2,4 triệu đồng chiều mua và 2,6 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 4,4 triệu đồng chiều mua và 3,9 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 152,5 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 2,1 triệu đồng chiều mua và 2,1 triệu đồng chiều bán so với sáng nay 17-10, tổng cộng tăng 4,5 triệu đồng chiều mua và 3,9 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng thêm 1,9 triệu đồng chiều mua và 2,1 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 4,2 triệu đồng chiều mua và 4,1 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17-10 (giờ Việt Nam) lên 4.369,8 USD/ounce, tăng thêm gần 40 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 138,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,3 - 17,8 triệu đồng/lượng.

