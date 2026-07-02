Ngân hàng Thế giới chính thức đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao

Ngày 2-7, thông tin từ đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, theo phân loại quốc gia thường niên được WB công bố hôm 1-7, Việt Nam chính thức được đưa vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Theo đó, tổng thu nhập quốc gia (GNI) bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD vào 2025. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao.

Theo WB, Việt Nam thăng hạng nhờ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Trong hai năm 2024-2025, xuất khẩu tăng hơn 15%, còn tăng trưởng kinh tế (GDP) lần lượt đạt 7% và 8%.

Ảnh minh họa. Ảnh: WB

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2030, tiến tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt điều này, Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức từ 10% trở lên trong giai đoạn tới.

Năm nay, WB đánh giá 218 quốc gia, trong đó 6 nước được nâng hạng. Cùng với Việt Nam, 4 nước được nâng từ thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao gồm Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia. Còn Togo được nâng từ thu nhập thấp lên thu nhập trung bình thấp.

WB phân loại quốc gia dựa trên tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người năm trước, sau khi điều chỉnh biến động tỷ giá. Các quốc gia được phân chia theo thu nhập thấp, trung bình thấp, trung bình cao và cao.

Ngưỡng GNI bình quân năm nay của nhóm thu nhập trung bình thấp là 1.176-4.635 USD, trung bình cao 4.636-14.375 USD. Các hạn mức này tăng nhẹ so với kỳ trước do áp lực lạm phát. Bản phân loại này quyết định khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi, hỗ trợ phát triển của mỗi nước và giúp các chuyên gia theo dõi xu hướng kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, việc nâng hạng 6 nước không ảnh hưởng tới chính sách cho vay hiện tại của WB.

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