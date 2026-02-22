Ngày 22-2, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục lập kỷ lục khi đón gần 178.000 lượt khách

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận số lượng khai thác cao kỷ lục với 177.859 lượt hành khách trên 1.069 chuyến bay, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Hành khách xuống ga quốc tế T2 sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Trung tâm Điều hành sân bay, đây là con số vượt xa các kịch bản dự báo trước đó, đánh dấu đỉnh điểm đi lại khi người dân quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ tết. So với giai đoạn trước tết, khi số lượng cao nhất khoảng 165.000 lượt khách/ngày, những ngày sau tết đã chứng kiến mức tăng mạnh. Trước đó, mùng 4 và mùng 5 Tết cũng đã xác lập mốc hơn 170.000 lượt khách/ngày.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế qua sân bay trong dịp Tết Bính Ngọ đạt hơn 60.000 lượt mỗi ngày, phản ánh nhu cầu du lịch và thăm thân tăng cao. Riêng ngày mùng 6 Tết, ga quốc tế T2 đón hơn 64.700 lượt khách với 334 chuyến bay, trong đó khách đến đạt khoảng 33.100 lượt và khách đi khoảng 31.500 lượt.

Nhà ga T3 đã góp phần giảm tải cho nhà ga T1, hạn chế tình trạng quá tải thường xảy ra vào dịp lễ, tết

Trong đợt cao điểm này, việc điều chuyển một số hãng hàng không như Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines sang khai thác tại nhà ga T3 đã góp phần giảm tải cho nhà ga T1, hạn chế tình trạng quá tải thường xảy ra vào dịp lễ, tết.

Bên cạnh đó, sân bay đã ứng dụng công nghệ định danh, nhận diện sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Các lực lượng an ninh, điều hành tăng cường nhân sự, linh hoạt điều phối quầy check-in và băng chuyền hành lý, bảo đảm hoạt động thông suốt trong bối cảnh lượng khách tăng đột biến.

Chuỗi ngày cao điểm sau Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không, du lịch và nhu cầu đi lại, thăm thân của người dân trong và ngoài nước.

* Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng khai thác cao nhất từ trước đến nay.

Tổng lưu lượng hành khách trong ngày dự kiến đạt 124.546 lượt, đánh dấu mức cao kỷ lục tại cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc. Trong đó, khách quốc tế đạt 48.837 lượt, khách nội địa 75.709 lượt; khách nội địa đi đạt 42.139 lượt, khách nội địa đến đạt 33.570 lượt. Hoạt động bay cũng tăng mạnh với 702 lượt chuyến cất hạ cánh, gồm 317 chuyến quốc tế và 385 chuyến nội địa.

Ngay từ sáng sớm, khu vực làm thủ tục và kiểm tra an ninh đã đông đúc

Ghi nhận tại nhà ga cho thấy, ngay từ sáng sớm, khu vực làm thủ tục và kiểm tra an ninh đã đông đúc, đặc biệt ở các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhờ phương án điều hành linh hoạt và tăng cường nhân lực, hoạt động khai thác vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, các đơn vị phục vụ mặt đất, an ninh hàng không, xuất nhập cảnh và các hãng bay đã phối hợp chặt chẽ, bố trí nhân sự ứng trực 24/7 nhằm bảo đảm an toàn khai thác và rút ngắn thời gian chờ đợi cho hành khách. Hệ thống quầy thủ tục tự động và ki-ốt check-in tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giảm áp lực tại khu vực làm thủ tục truyền thống.

Trước lưu lượng hành khách và phương tiện đạt đỉnh, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến thông qua web check-in, ki-ốt check-in hoặc ứng dụng VNeID để tiết kiệm thời gian. Hành khách nên có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành tối thiểu 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế nhằm tránh lỡ chuyến.

Đồng thời, hành khách được khuyến nghị ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực tại khu vực sân đỗ ô tô, vốn thường xuyên quá tải trong những ngày cao điểm sau kỳ nghỉ lễ.

TTXVN - BÍCH QUYÊN