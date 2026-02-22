Tìm thấy nạn nhân đầu tiên vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Tới sáng 22-2, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tỉnh Lào Cao đã tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ lật tàu.

Sau quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), đến 7 giờ 15 phút ngày 22-2, lực lượng người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã vớt được một thi thể là cháu Hoàng Đức M. (sinh năm 2015, ở thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai).

Trung tá Vũ Minh Tiến – người trực tiếp chỉ huy thợ lặn, cho biết, thi thể cháu M. được tìm thấy tại khu vực mũi tàu chìm, đơn vị đã bàn giao cho gia đình và địa phương.

Các tổ đặc công người nhái của lữ đoàn đang tiếp tục khoanh vùng để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Khu vực tìm thấy thi thể cháu M.

Hiện, còn 5 người đang mất tích gồm: Hoàng Văn Th. (sinh năm 1983), Hoàng Thị T. (sinh năm 1966), Triệu Thị H. (sinh năm 1978), Hoàng Thị Thanh Th. (sinh năm 2012), Hoàng Thị H. (sinh năm 1970).

Người nhái của Lữ đoàn 126 và các lực lượng tìm kiếm những nạn nhân còn lại

Trước đó, trong đêm, các lực lượng tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm

Theo Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2 (mùng 5 Tết), phà chở đá hộc do ông Nguyễn Văn Thâm điều khiển trên đường về cảng Hương Lý, khi đến hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đã đâm tàu chở khách đang chạy hướng từ Mông Sơn về Phúc Ninh.

Nhiều xuồng nhỏ được huy động

Thời điểm va chạm, trên tàu chở khách có 23 người. Tàu chở khách bị chìm. 17 người nhanh chóng được tìm thấy, 6 người mất tích.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ngoài các tàu của lực lượng chức năng, nhiều tàu của ngư dân địa phương cùng các đội cứu hộ cũng được huy động tham gia tìm kiếm.

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị cho biết, hiện khu vực tìm kiếm không mưa, có sương mù, độ sâu khoảng 12-15m. Các thợ lặn của đơn vị đã lặn vào trong tàu bị chìm nhưng không phát hiện thêm thi thể người bị nạn; đơn vị đang mở rộng khu vực tìm kiếm.

GIA KHÁNH