Sân bay Nội Bài kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với số lượng hành khách dự kiến lập đỉnh mới.

Sân bay Nội Bài đông khách trong những ngày gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Dựa trên lịch bay của các hãng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng mạnh cả quốc nội và quốc tế, một số ngày sẽ đạt mức kỷ lục.

Cụ thể, trong 7 ngày trước tết từ 10-2 đến 16-2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến đón hơn 725.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm nhất trước tết rơi vào ngày 14-2 (tức 28 tháng Chạp) với 116.000 lượt khách.

Giai đoạn sau tết thậm chí còn dự kiến số lượng cao hơn với 737.272 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm nhất sau tết rơi vào ngày 22-2 (mùng 6 tết), với khoảng 117.298 lượt khách.

Để thích ứng với lưu lượng khách tăng đột biến, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai tối ưu hóa hạ tầng nhà ga. Với việc nâng cấp hạ tầng, bổ sung hệ thống quầy thủ tục và băng tải hành lý, nhà ga T2 sẵn sàng đón hơn 50.000 khách quốc tế/ngày.

Tại nhà ga T1, bên cạnh 98 quầy thủ tục hiện có, cảng luôn duy trì các quầy dự phòng đảm bảo phục vụ các hãng tăng chuyến hoặc giải tỏa hành khách khi có hiện tượng đông cục bộ.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến khích hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID cho các chuyến bay nội địa. Tại nhà ga T2, hệ thống làm thủ tục hiện đại như: kiosk check-in tự động, hệ thống gửi hành lý tự động, cửa kiểm soát an ninh tự động và các thiết bị soi chiếu an ninh thông minh giúp hành khách chủ động thực hiện thủ tục nhanh chóng mà không cần tiếp xúc nhiều, giảm tối đa thời gian xếp hàng.

BÍCH QUYÊN