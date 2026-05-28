Chiều 28-5, giá vàng giảm thêm 1,2-1,5 triệu đồng/lượng

Chiều 28-5, giá vàng trong nước tiếp tục giảm, lùi về dưới 158 triệu đồng/lượng.

Khoảng 13 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giảm thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày. So với cuối giờ chiều 27-5, giá vàng miếng SJC giảm tổng cộng 2,7-2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 154,5-154,8 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5-157,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh. Công ty SJC giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 28-5; tổng mức giảm so với cuối giờ chiều 27-5 là 2,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC hiện niêm yết ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 157,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng cùng ngày; tổng mức giảm so với chiều 27-5 là 2,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Phú Quý hiện ở mức 154,8 triệu đồng/lượng mua vào và 157,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 13 giờ 50 phút ngày 28-5, theo giờ Việt Nam, còn 4.383,5 USD/ounce, giảm thêm 23 USD/ounce so với sáng cùng ngày và giảm gần 73 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 27-5.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18-18,4 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

