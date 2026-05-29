Sáng 29-5, giá vàng tăng 2,3-2,5 triệu đồng/lượng

Sau khi giảm hơn 3 triệu đồng/lượng trong phiên trước, giá vàng trong nước sáng 29-5 bật tăng trở lại, tái lập mốc 160 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ ngày 29-5, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý tăng 2,3-2,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 156,8 - 157 triệu đồng/lượng mua vào và 160 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 156,8 triệu đồng/lượng mua vào và 159,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 156,8 triệu đồng/lượng mua vào và 159,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 29-5 (giờ Việt Nam) lên 4.507,4 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 143,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16,5-16,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại thị trường châu Á giao dịch quanh 4.500 USD/ounce, tăng hơn 110 USD so với mức đáy trong phiên trước.

