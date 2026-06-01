Chuyên gia khẳng định xăng E10 an toàn với động cơ

Chiều 1-6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm "Sử dụng xăng E10 có đáng lo?", với sự tham gia của khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, chuyên gia kỹ thuật để luận bàn, làm rõ những vấn đề còn có dư luận băn khoăn xoay quanh việc sử dụng xăng E10.

Tại tọa đàm, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, để triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học, Bộ Công thương đã nghiên cứu và triển khai hết sức thận trọng trên cơ sở đánh giá, khảo sát tất cả các điều kiện, từ nguồn cung cho đến hạ tầng lưu chứa, phối trộn, vận chuyển và phân phối đến người dùng tiêu dùng.

“Khi đã khảo sát, đánh giá và có đầy đủ thông tin thì không có lý do gì để vẫn tiếp tục giữ lại và lưu thông xăng khoáng. Nếu như vẫn sử dụng xăng khoáng thì không thể giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tự chủ được an ninh năng lượng quốc gia. Đó là lý do Bộ Công thương cũng như Chính phủ quyết tâm chuyển đổi một cách triệt để”, ông Đào Duy Anh nêu.

Về việc một số người dân bày tỏ lo ngại, e dè khi cho rằng, xăng E10 được phối trộn 10% Ethanol – chất có tính dung môi mạnh, sẽ làm ăn mòn hoặc chai cứng ống dẫn nhiên liệu, gioăng cao su, thậm chí động cơ..., PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội), cho rằng, không nên quá lo ngại vấn đề này, vì xăng sinh học E10 đã được sử dụng khá lâu trên thế giới, từ những năm 80 của thế kỷ trước. Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về khả năng tương thích của các chi tiết trên động cơ đối với xăng sinh học E10.

Với một số ít các phương tiện sản xuất từ năm 2000 trở về trước, Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành cũng đã thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm trên một vài mẫu động cơ ô tô và xe máy thế hệ cũ. Kết quả cho thấy, có những mẫu xe tác động của xăng E10 hoàn toàn tương đương như tác động của xăng khoáng; có những mẫu xe cũ hơn nữa thì tác động là không đáng kể.

Do đó, người sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng xăng sinh học E10. Những phương tiện cũ – trong trường hợp phương tiện có cho phép sử dụng xăng có trị số octan RON 92 - có thể lựa chọn sử dụng xăng E5 RON 92 hiện vẫn đang lưu hành ở trên thị trường.

Bên cạnh quan ngại về độ bền động cơ khi sử dụng xăng E10, một số người tiêu dùng cho rằng, năng lượng tạo ra trên mỗi thể tích của Ethanol là thấp hơn so với xăng khoáng nguyên chất. Vì vậy, có nhiều giả thiết cho rằng sử dụng xăng E10 khi vận hành ô tô, xe máy có thể xe sẽ bị yếu máy, tụt ga, hao xăng hơn. Do đó, thiệt hại kinh tế sẽ thuộc về người tiêu dùng trong sự tương quan so sánh giữa xăng khoáng và xăng E10.

Về điều này, ông Phạm Hữu Tuyến nói thêm, mật độ năng lượng (nhiệt trị) xăng E10 thấp hơn khoảng 3-4% so với xăng khoáng. Tuy nhiên, các kết quả thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành cho thấy, sự thay đổi về công suất, tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng xăng sinh học E10 hoàn toàn có thể tương đương so với các phương tiện sử dụng xăng khoáng.

Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn cũng cho rằng, xăng E10 đang được đa số các phương tiện sử dụng từ đầu tháng 5. Hàng chục triệu ô tô, xe máy đã đi trên đường. Vì vậy, nếu có trục trặc nhỏ thì xăng E10 chính là "người phát hiện bệnh", chứ không phải là "con bệnh". Cách giải quyết đơn giản là người dân cần đến hiệu sửa xe hay các gara, bảo dưỡng lại hệ thống cấp nhiên liệu như ống dẫn nhiên liệu, kim phun.

Ông Đào Duy Anh nhấn mạnh: "Xăng dầu như mạch máu của nền kinh tế. Vì vậy, người tiêu dùng hãy yên tâm là không có chính phủ nào, cho dù vì bất kỳ lý do gì, môi trường hay kinh tế, lại bơm "máu bẩn" vào nền kinh tế. Người tiêu dùng nên hoàn toàn yên tâm vào chất lượng xăng dầu do Nhà nước đã quy định được lưu thông trên thị trường".

LÂM NGUYÊN