Đồng Tháp hỗ trợ nông dân đưa nông sản vào “chợ số”

Thay vì phải mang hàng hóa ra chợ bán hay chờ thương lái đến tận vườn ép giá, nông dân tỉnh Đồng Tháp đang chủ động đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản nhờ mô hình "chợ số".

Điển hình tại phường Mỹ Ngãi, trang web chính thức về nông sản vừa được đưa vào vận hành, trở thành một "chợ số" đặc biệt giúp chuyển đổi toàn diện phương thức tiêu thụ nông sản địa phương.

Trang web nông sản Mỹ Ngãi vừa được đưa vào vận hành

Với mô hình này giúp loại bỏ hoàn toàn các khâu trung gian, kết nối trực tiếp người mua với nhà vườn một cách minh bạch. Qua giao diện số, khách hàng có thể kiểm tra trực tiếp thông tin từ diện tích, quy trình trồng cho đến sản lượng thu hoạch.

Đến nay, hệ thống dữ liệu nông sản Mỹ Ngãi đã số hóa thành công danh mục của hơn 700 nhà vườn địa phương (bao gồm 417 vườn xoài, 150 vùng trồng lúa, 117 vườn mít cùng hàng loạt diện tích hoa màu, sầu riêng…). Đồng thời, nền tảng tích hợp hơn 20 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận từ 3 đến 4 sao, tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp số đa dạng, uy tín.

Bà Lê Thị Trúc Mai, một nhà vườn tham gia mô hình tại Mỹ Ngãi, chia sẻ, từ ngày nông sản được đưa lên nền tảng số kết nối với các hoạt động kết hợp như Chợ phiên Xóm Rẫy, nông dân không còn lo đầu ra bị "dội chợ". Rau củ, trái cây làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, giá trị tăng cao mà người mua lại rất tin tưởng vì rõ ràng nguồn gốc.

Nông sản Mỹ Ngãi bày bán tại Chợ phiên Xóm Rẫy

Theo ông Cao Hoàng Hải, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Ngãi, việc xây dựng website với nhiều thông tin, dữ liệu được cập nhật liên tục và đầy đủ… thể hiện quyết tâm lớn của chính quyền địa phương trong công tác chuyển đổi số, đồng thời kết nối tiêu thụ giữa nhà vườn và người mua. Đây được xem là giải pháp góp phần nâng cao giá trị nông sản, giúp nông dân tăng thu nhập.

Không dừng lại ở Mỹ Ngãi, mô hình số hóa nông sản và xây dựng "bản đồ số" đang được lan tỏa mạnh mẽ ra nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh Đồng Tháp.

Hiện, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc số xuyên suốt từ khâu sản xuất đến vận chuyển, cam kết mang sản phẩm sạch, giá trị thật đến tay người tiêu dùng.

NGỌC PHÚC